La premier de la serie Nacho, el biopic de la vida de Nacho Vidal se ha celebrado a bombo y platillo y para ello, los invitados se han vestido en sus atuendos más sexis para celebrar una noche llena flashes y de glamour. Entre las invitadas a este evento estaba Sofia Suescun vestida con un look muy sexy, la joven ya se ha convertido en una de las it girls más reconocidas y queridas de nuestro país gracias a su estilo de moda vanguardista y a su personalidad divertida y carismática.

Con su presencia en la televisión y las redes sociales, la joven influencer cautiva día asía a miles de seguidores con su estilo atrevido y su capacidad para adaptar las últimas tendencias a su propio estilo personal. Desde los conjuntos más casuales hasta atuendos elegantes para la alfombra roja, Sofía siempre logra destacar con su estilo único.

La blazer cropped y la minifalda, creaban en Sofía la sensación de unas piernas infinitas

Para esta ocasión la colaboradora ha sorprendido con un espectacular conjunto conformado por una blazer cropped azul eléctrico que daba paso a un minúsculo top de diamantes que creaba un juego muy brillante y sensual. En la parte inferior se ha decantado por una minifalda de tablas negra de cintura alta.

En sus pies ha calzado unas sandalias de efecto serpiente multicolor que daban un toque de divertido al look sexy de Sofia. Como único complemento la influencer lleva un bonito reloj formal en tonos plateados.

El look beauty de Sofía se basa en la pura tendencia de las sombras metalizadas. Se ha realizado un smokey eye con sombras metalizadas que es una forma audaz y glamorosa de destacar tus ojos en cualquier ocasión. Al combinar las sombras oscuras y brillantes, se crea un efecto de profundidad y dimensión que añade drama y elegancia al look. Las sombras metalizadas a menudo presentan tonos que le dan a tus ojos un brillo sutil y misterioso. Al añadir un delineador oscuro y capas de máscara de pestañas, tu mirada al igual que la de Sofía adquirirá un aspecto más intenso y seductor. Esta opción es ideal para aquellas que buscan resaltar su belleza de una manera moderna y elegante. El maquillaje que Sofía ha elegido para esta noche es de Yves Saint Laurent.

Sofía Suescun apuesta por el maquillaje de la temporada: las sombras metalizadas

Para presumir de pelazo la influencer se ha colocado unas extensiones para generar una coleta de efecto XXL digna de la diva del pop Ariana Grande con un mechón a modo de flequillo que despeja su cara mientras que crea una sensación de verticalidad y altura.

En sí la serie de Nacho un relato crudo y realista de la vida del conocido actor porno español. Esta producción, que consta de 8 episodios, nos lleva a través de los altibajos de la carrera de Vidal, desde sus humildes comienzos en un pequeño pueblo de Valencia hasta convertirse en una de las estrellas más reconocidas de la industria del cine para adultos. Pero Nacho no es solo un relato sobre el mundo del porno, sino también sobre los desafíos y las luchas personales que enfrentó Vidal en su vida fuera de la pantalla. Sin duda, esta serie promete ser una mirada fascinante e impactante a la vida de uno de los iconos más polémicos y controvertidos de la cultura popular española y no podían faltar unos looks igual de impactantes para crear el ambiente perfecto para una noche inolvidable.