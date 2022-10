Se abre la veda para encontrar el modelito perfecto para las próximas fiestas. Y ya tenemos una lista de favoritos que no deja de crecer. Desde las propuestas más arriesgadas como ESTE conjunto de lúrex que es súper tendencia de Terelu Campos, hasta la apuesta por la elegancia más absoluta de Silvia Casas con un mini vestido americana en color dorado repleto de lentejuelas.

Cuando los planes nocturnos aterrizan en el armario, las lentejuelas salen al rescate. Pues sí amiga, si tienes una cita especial un sábado por la noche (o cualquier día de la semana) echa un vistazo al deslumbrante estilismo de Silvia, te va a encantar. Y lo mejor de todo es que es una prenda fácil de llevar que puede salvarte cualquier look navideño, un cumpleaños o hasta un concierto.

Y es que la mujer de Manu Tenorio ha elegido este lookazo para ir al concierto que su marido ofreció recientemente en La Estación, el Gran Teatro Caixabak Príncipe Pío en Madrid. Una actuación de excepción de la mano de Onda Cero en el que no faltó la buena música, el ambientazo y, parece ser, tampoco el estilo, porque la bloguera nos dejó un look rompedor que inspirará tus próximos looks festivos, seguro. Te contamos los detalles del estilismo.

Para triunfar Silvia solo ha necesitado un vestido corto de estilo esmoquin, tipo blazer, de líneas rectas y de manga larga con hombreras XXL que nos recuerda a los años 80. Lo más llamativo del diseño es que está decorado con lentejuelas doradas. Completó el estilismo también con joyas doradas.

Con este look sexy, pero a la vez muy elegante. Silvia presumía de figura y nos mostraba -con gusto- una de las tendencias que pisa fuerte cada otoño-invierno. El diseño que lleva es de la firma española Teté by Odette, la marca de la diseñadora santanderina Odette Álvarez.

La americana es el vestido del otoño, palabra de Silvia Casas

Lo creas o no, el vestido más sexy de la temporada es de tipo esmoquin. La blazer no solo se puede llevar como prenda de abrigo, también se convierte en un vestido cosmopolita ideal y muy sexy. Su versatilidad es infinita y se puede combinar con todo tipo de zapatos: sandalias, salones, botas, botines, mules…

Hemos fichado uno muy parecido al de Silvia de Asos con escote pronunciado y cinturón. Tiene un precio de 31 euros y se puede comprar en la página web.

Además, cuando llegan fechas especiales como la Navidad, el dorado se convierte en una de las tendencias cromáticas más fuertes.