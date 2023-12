La Reina Letizia le copia el abrigo de Carolina Herrera a Kate Middleton, ¿quién lo lleva mejor?

Si en estos momentos buscamos a las mujeres más elegantes en el universo royal los nombres de la Reina Letizia y de Kate Middleton seguro que están en los primeros puestos de esa imaginaria lista. Tienen estilos muy diferentes, en el caso de la monarca española sabe balancearse perfectamente entre los looks más convencionales y las tendencias, mientras que si hablamos de la princesa de Gales el clasicismo es el absoluto protagonismo de su armario. Pero, como todas las amantes de la moda, hay prendas a las que ninguna de las dos puede renunciar y en estas ocasiones se producen curiosas coincidencias. La Reina Letizia ha protagonizado un acto con un vestido-abrigo, que parece sacado directamente del vestidor de la princesa británica. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién luce mejor esta prenda?

La Reina Letizia presidió en Madrid una reunión con el patronato de la FAD Juventud, y para abrigarse en una mañana triste y gris en la capital, desempolvó un femenino vestido-abrigo negro con doble botonadura de perlas y falda de vuelo, de Carolina Herrera, que estrenó en 2019. Esta marca ha pasado a ser su preferida y firma la mayoría de sus últimos grandes looks como Apertura de las Cortes Generales o la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor.

Una prenda y un estilo que no es muy habitual en ella, acostumbradas a verla con abrigos masculinos o batín e incluso con más cañeros al estilo Matrix, pero que, en cambio, es el preferido de Kate Middleton.

La Reina Letizia y Kate Middleton, unidas por un abrigo

El abrigo-vestido, que siempre da un toque lady a todos los estilismos, es fundamental en el armario de la Princesa de Gales. Los tiene en todos los largos, colores y siluetas, por eso no le podía faltar un diseño prácticamente idéntico al de la Reina Letizia, y también de Carolina Herrera. El suyo, que llevó por primera vez en 2017 en una acto en la Catedral de San Pablo, es azul marino, igualmente de doble botonadura, en su caso metalizados dorados, con dos bolsos con tapeta y falda de tablas.

¿Cómo ha combinado el abrigo la Reina Letizia? Elegante y chic

La prenda es la absoluta protagonista del look, por ello la Reina Letizia optó por unos complementos muy discretos, también en negro, como unos salones de estreno de la marca PINKCHIC guagua, y en la mano el bolso Insignia de Carolina Herrera, que tiene en varios colores (el modelo en camel es el que llevó la Princesa Leonor en la Apertura de la Legislatura). Para acentuar todavía más el estilo elegante y lady optó por unos pendientes de perlas.

Kate Middleton, un look más sofisticado

En el caso de la Princesa de Gales también optó por los complementos en el mismo tono para formar un total look, pero con un toque mucho más sofisticado. La futura reina de Inglaterra, que hace unos días nos impactó con su espectacular look rojo enseñando pierna, lució este abrigo-vestido de Carolina Herrera con un sombrero clásico estilo borsalino, que combinó a la perfección con una cartera de mano de L.K Bennett y salones de Jimmy Choo. También añadió como joyas los pendientes de zafiros y diamantes) de Ladi Di y los guantes, que siempre dan un plus de sofisticación.

Tanto la Reina Letizia como Kate Middleton se han convertido en referentes de estilo para las mujeres de todo el mundo. La royal española ha logrado con el paso de los años crear una impactante imagen, apoyando a la Marca España y dando visibilidad a creadores nicho de nuestro país, eligiendo perfectamente entre los looks ejecutivos en su agenda del día a día y vestidos más sofisticados y tendencia para ocasiones más especiales.

Una ruta que también ha seguido la princesa de Gales, quien últimamente ha hecho de los trajes pantalón su uniforme de trabajo, aunque sin renunciar a los grandes looks de gala o a los más lady que son su sello de identidad desde que llegó a la familia Windsor.