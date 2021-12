Aunque no nos regala tantas publicaciones como nos gustaría, Juls Janeiro poco a poco parece que le está cogiendo el gustillo a esto de las redes sociales. De hecho hace pocos días nos dejaba boquiabiertas con un body de encaje de lo más explosivo con el que presumía de su nueva operación de pecho. ¡Y está estupenda! A la hija de María José Campanario le gusta la moda y sabe lo que le sienta bien: mini vestidos, tops y camisetas cropped, shorts vaqueros, blazers oversizes… No se pierde una tendencia, pero ojo, porque si hay un estilo que la caracteriza ese es el ‘comfy’.

La joven es una auténtica fan de los chándals, las sudaderas, los leggins, las zapatillas y todo lo deportivo en general. Le gusta ir arreglada de vez en cuando, pero en su día a día la comodidad está por encima de todo. Y ahora nos lo ha vuelto a dejar claro estrenando la prenda más top (a la que ya se han rendido la mayoría de las influencers de nuestro país), el puffer.

Juls Janeiro le copia el puffer a la cantante Rosalía

La hija de Jesulín de Ubrique, de 18 años, ha estrenado una chaqueta puffer (un plumífero de toda la vida) de lo más llamativa: en color naranja fosforito. Y ojo, porque cuando hemos puesto la mirada en los detalles, nos ha resultado familiar… ¡Y es que ya la lució la cantante Rosalía hace algunas semanas! Se trata del modelo NOCTA, de la firma Nike. Y pese a su elevado precio (cuesta 400 euros), ya está agotado en todas las tiendas.

Larga vida a los acolchados

En mil estilos e infinitas posibilidades, los puffer (los plumíferos de toda la vida) se han convertido en los reyes desde hace un par de años cuando se trata de afrontar el frío helador del invierno con estilo. Las pasarelas ya nos lo habían avisado, los volúmenes XXL quieren entrar en nuestro armario esta temporada en forma de acolchados.

Las firmas de lujo, como Prada, Dior o Gucci, ya han sacado su artillería pesada, pero también nuestras tiendas favoritas low cost: Zara, Bershka, Pull and Bear... Todas han apostado por las chaquetas y abrigos puffer. Así que… las marcas deportivas más buscadas no iban a ser menos. Adidas, Puma, The North Face y Nike también han lanzado en sus colecciones modelos para las chicas que buscan comodidad pero con un toque femenino indiscutible, como Julia Janeiro. ¿La única norma para acertar las 24 horas? Contrarrestar el volumen de la prenda con pantalones que no sean demasiado holgados.

¿Quieres fichar el modelo de Juls y Rosalía? Sigue bajando.