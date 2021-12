Apenas hacen cinco meses desde que Pilar y su familia se mudaran a la capital francesa. Sin embargo, la presentadora ya está más que integrada en la ciudad y parece estar encantada con su nueva vida. De hecho, no hay semana en la que no nos deleite con sus fotos por las románticas calles de París y nos enseñe sus últimas adquisiciones. Y es que a pesar de que la mujer de Sergio Ramos tiene un estilo único y personal, también ha ido adaptando poco a poco su armario y elaborando looks de lo más chic. Si hace pocos días la veíamos luciendo un impresionante abrigo capa de la firma Gucci con la Torre Eiffel a sus espaldas, ahora Pilar Rubio ha estrenado el jersey más original de la temporada.

El jersey de Pilar Rubio es el más buscado del momento

Casi convertida en una auténtica parisina, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha aprovechado una mañana libre para disfrutar de un tranquilo momento para ella misma ni más ni menos que en Café de Flore, una de las cafeterías más emblemáticas y famosas de la ciudad del amor. Y, como no podía ser de otra forma, Pilar Rubio ha querido hacerse unas cuantas fotografías con su nuevo jersey, una prenda que ya ha revolucionado a todas sus seguidoras de Instagram.

«Por favor dinos de dónde es el jersey», «Me encanta ese look» o «Estás preciosa», han sido solo algunos de los piropos que ha recibido la presentadora en su cuenta. El jersey, que ya se ha convertido en objeto de deseo de muchas de nosotras, está confeccionado en una suave mezcla de lana y destaca por sus grandes ribetes de flecos en los hombros, que lo hacen perfecto para sumar un plus de estilo a cualquier estilismo básico. ¿Para completar el look? Pilar se ha decantado por una falda de corte midi con motivos étnicos a juego y botas altas de tacón. ¡Radiante!

Una compra no apta para todos los bolsillos…

Y si ahora te estás preguntando cuál es el precio de este codiciado jersey… aquí llegan las malas noticias. Lo cierto es que la presentadora cuenta con un vestidor que solo pueden intentar copiar unos pocos (y privilegiados) bolsillos: Gucci, Prada, Louis Vuitton, Fendi… Las marcas de lujo son sus favoritas y esta prenda, por desgracia, tampoco es de ninguna firma low cost. Se trata de un modelo de Isabel Marant que cuesta la friolera de 850 euros. Pero tranquila, seguro que dentro de poco Inditex nos sorprende con una réplica igual (o mejor).