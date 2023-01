Los total black looks están arrasando esta temporada, no hay alfombra roja, evento ni colección de moda que se libre de este color tan socorrido y elegante. Está clarísimo que es el color que mejor sienta y que más juego nos da a la hora de incorporar elementos decorativos. Hoy, Paula Echevarría nos ha dado una clase magistral de cómo incorporar este (no) color en nuestros estilismos y salir triunfantes. La actriz ha elegido un sofisticado look para celebrar el cumpleaños de su novio Miguel Torres y nos hemos quedado picuetas con el resultado final. Analizamos el estilismo en detalle y te damos las claves para conseguir un lookazo de este calibre en pocos pasos.

Por muy manido que esté lo de "menos es más" a algunas no les cala bien el mensaje, pero la actriz tiene la lección bien aprendida. La asturiana no ha podido tomar mejores decisiones a la hora de elegir las prendas que compusieran su estilismo. Anoche salió a cenar para celebrar que su pareja acaba de cumplir 37 años, motivo suficiente para que Paula saque del armario sus mejores armas. Para asistir al cumpleaños del exfutbolista, la influencer se enfundó en un traje que lo tiene todo.

Paula Echevarría combinó un bandeau con una blazer torera

En primer lugar, Paula ajustó su pecho con un bandeau negro y recto, es la alternativa perfecta para llevar bajo una americana si no eres muy fan de enseñar la lencería, como Shakira en su último viral vídeo. Algunas optan por llevar la americana directamente sin nada debajo, aunque no es la mejor elección si queremos protegernos del frío. Esta moda de llevar la blazer sin nada debajo está causando sensación, pero Paula, unque hubiera querido, no hubiera podido ya que la suya no contaba con botonadura cruzada, sino que iba abierta a modo de torera. La prenda –modelo Janet Half-cut de Etxart Panno– tenía el corte crop más buscado entre las que quieren lucir ombligo, además hacía una silueta estupenda, pues contaba con unas hombreras XXL y con otra tendencia que no dejamos de ver. Las mangas acampanadas largas son las más demandadas en los últimos desfiles y se prevé que nos acompañen durante todo el 2023. Esta preciosa blazer tiene un precio de 115 euros en la web oficial de la marca y aún está disponible.

¿Qué hay de los pantalones?

Los pantalones campana llegaron en 2022 sustituyendo a los súper skinny y en este año ya hemos visto como el diseño más clásico ha ido incorporando novedades. Estamos en pleno apogeo de la metamorfosis de los pantalones flare. Primero entraron en escena los campana vaqueros, después llegó el verano y empezamos a ver los mini flare; a continuación, los campana de cuero y ahora han llegado los llamados "split" que cuentan con una abertura en la propia campana; por otro lado los jeans con este corte en las últimas semanas se han empezado a ver con maxi dobladillo y con bajo deshilachado. En este caso, Paula optó por el corte campana tailoring más sofisticado y que mejor sientan a las piernas. Concretamente, se enfundó en los "Jackson trousers" de la firma Etxart Panno, con un precio de 99 euros.

Para rematar su look la actriz estrenó unos pendientes de Valentino Garavani con logotipo, con un precio de 300 euros. Por último, le puso un toque de color con un bolso rojo vibrante de tipo clutch de Elisabetta Franchi.