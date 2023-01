La primera entrega de ‘El Debate de las Tentaciones’ nos ha dejado con ganas de más. Y no solo por las imágenes en exclusiva que hemos podido ver de los concursantes del programa, sino porque en el plató también ha habido ‘salseo’. Alba Carrillo, que se estrenaba como colaboradora, no dudaba en protagonizar un perreo en el centro del plató junto a Mario, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 5’. Durante 30 segundos, ambos demostraron su complicidad frente a la mirada de todos. Y ojo, porque su tonteo fue tan evidente que hasta la presentadora, Sandra Barneda, lo puso de manifiesto: “Hay dos colaboradores que hoy han tonteado al máximo», afirmaba.

No sabemos qué pasará en las próximas semanas, pero lo que sí sabemos es que Alba Carrillo no pasará desapercibida. De hecho, anoche la modelo no solo destacó por sus ingeniosas intervenciones, sino también por su look. Y es que Alba Carrillo estrenó un mini vestido de tweed que no le podía sentar mejor. Una opción perfecta para derrochar estilo y sensualidad pero sin perder una pizca de formalismo.

Alba Carrillo tiene el vestido de tweed que nunca pasará de moda

Debido a su tipología y a su grosor, es en invierno cuando el tejido tweed se impone. Sin embargo, hay que reconocer que no es fácil de defender. Y es que la clásica tela de la casa francesa Chanel puede sumar años de manera muy traicionera. Pero el vestido de Alba Carrillo, con su diseño diferente y original, logra justo lo contrario: rejuvenecer sin apenas esfuerzo.

Se trata de una pieza de la firma Sandro que destaca por su manga corta y su escote cuadrado abotonado. ¿Lo más? Cuenta con una falda ajustada avolantada que le suma un toque chic y consigue estilizar la cadera y las piernas ópticamente.

Lo mejor es que este vestido está de rebajas… ¡al 50% de descuento! Antes costaba 295 euros y ahora puede ser tuyo por solo 147,50 euros.

La hija de Lucía Pariente ha combinado la prenda con unos salones negros de doble pulsera, aunque este diseño también puede funcionar a la perfección con unos stilettos o unos botines de tacón. ¡Sigue bajando para descubrir todos los detalles del look!