Desde que alzara con su premio de ‘Supervivientes‘, pocas veces hemos visto a Olga Moreno en la pequeña pantalla. Aunque ahora mismo su situación sentimental se ve agitada tras su ruptura con Antonio David Flores, se refugia en el trabajo. Y lo cierto es que le va muy bien. Hace ya un tiempo que se lanzó al negocio textil abriendo su propia tienda de moda en Málaga bajo el nombre de ‘Olé y Amén by Olga Moreno’. Además, ella se ha convertido en la mejor embajadora y modelo de sus diseños. Prueba de ello es que nos ha mostrado el que se convertirá en el vestido de Nochevieja más deseado por las compradoras habituales de su tienda. Sin lugar a dudas, se ha convertido en una Burbuja Freixenet enfundada en este vestido tan festivo.

Olga Moreno tiene el vestido dorado que será tendencia esta Navidad

Olga Moreno se ha enfundado en un vestido largo dorado con pailletes y con transparencias a la altura de las piernas. Emulando a las burbujas de Freixenet que durante tantas navidades protagonizaron los anuncios de la bebida en televisión, la ganadora de ‘Supervivientes’ estaba radiante con este vestido que se puede encontrar en su página web. Lo cierto es que hace tan solo unas horas que ha compartido su imagen vestida con este espectacular y ya está casi agotado en su página web (tan solo queda uno en el stock). El precio de este diseño es de 90 euros.

Con la llegada de la época estival llegan las prendas más llamativas, sofisticadas y atrevidas. Los pailletes, el tejido satinado y el terciopelo, y los escotes de vértigo y espaldas al aire se convierten en lo más deseado de la Navidad. Todas guardamos algunas de estas prendas en nuestro armario a las que podemos darle una segunda vida cada año, combinándolo con distintas piezas. El negro, verde botella y burdeos se convierten en los colores aliados con los que triunfar estas fiestas. Eso sí, sin olvidarnos del dorado, un clásico para los vestidos más fiesteros de Nochevieja.

Las transparencias y pailletes, lo más deseado para las navidades

Si hay dos elementos decorativos que no faltan en las prendas más festivas esas son las transparencias y las lentejuelas. Ambos detalles se encuentran en el vestido que ha elegido Olga Moreno y con el que ha posado tanto en las redes como en su tienda web. Y se que no le falta ningún detalle a la pieza que ella luce y que se convertirá en la más deseada de estas navidades. ¿Un detalle que no pasa desapercibido? El escote palabra de honor, que además le da un aire más sexy a la par que sofisticado. Digno de una alfombra roja. Te mostramos ese y otros que también puedes encontrar en su web.