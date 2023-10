El emblemático Hotel María Cristina de Donosti celebró la segunda edición de Maitia, un evento solidario a favor de Unicef, con una cena llena no solo de rostros conocidos como Natalia Verbeke y Emma Suárez, sino amenizada con fantásticas delicatessen creadas por cocineros de estrella Michelin como Elena Arzak, Eneko Atza o Sergio Torreblanca. A este evento no pudo faltar la modelo Mar Flores que disfrutó de la gala, de los platos y de las actuaciones de Nacha Pop y David de María y mostró un 'lookazo' vintage que es pura tendencia y que queremos analizar con detenimiento. Te contamos todos los detalles de su look a continuación.

Mar Flores eligió para la ocasión un vestido que nos devolvía la nostalgia de la moda vintage con un toque muy, pero que muy, actual. El vestido presentaba un escote redondo y tirantes finos que revelaban un balconette en color crema con intrincados bordados en tono rojo. Esta combinación de tejidos, una tendencia retro que ha resurgido en las últimas pasarelas de moda, añadió una dimensión única al diseño.

Seda y asimetría: tendencias en armonía en el último vestido de Mar Flores

El vestido estaba confeccionado en seda roja cortada al bies, un detalle que realzaba la fluidez de la prenda. La falda, de longitud midi con un bajo asimétrico, añadió un toque moderno y dinámico a su figura. Además, el diseño contaba con una lazada en la parte trasera de uno de los tirantes, este pedacito de tela siempre le da un toque chic a cualquier outfit.

De la cabeza a los pies Mar Flores apostó por un look monocromático, en el que tanto el vestido como los complementos y el maquillaje se tiñeron de un rojo vibrante. Su bolso de mano de Chanel, en un tono ligeramente más suave que el del vestido, proporcionó un contraste sutil. Completó el conjunto con unas elegantes sandalias de tiras de Aquazzura, que añadieron un toque de sensualidad a su estilismo y alargaban visualmente sus piernas.

Las casas de moda más influyentes, como Valentino, Givenchy, Balenciaga y Balmain, han dictado sentencia: el rojo se erige como el color indiscutible del 2024. Mar Flores, siempre al tanto de las tendencias, demostró que rescatar una pieza vintage puede hacer que tu look se vea de lo más actual, si elegimos la pieza adecuada. Un ejemplo de elegancia y audacia que seguro seguirá inspirando a las amantes de la moda este año.