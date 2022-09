Anoche Francisco Rivera y su grupo «Una y nos vamos» celebraba en el escenario la llegada de uno de los eventos más esperados del año para algunos, la 65 edición de la tradicional Corrida Goyesca de Ronda. Ayer no pudimos ver a la sevillana, pero hoy no ha podido perderse el evento más esperado por su esposo. Este año nos perderemos los estilismos de la fiesta post Goyesca por la cancelación inesperada del ex diestro por falta de patrocinadores. Nos tendremos que conformar con los estilismos de la llegada a la plaza. Lourdes Montes ha estrenado su vestido más elegante y fresco para ponerle broche final al verano.

Lourdes Montes tiene mucho ojo con la moda, siempre acierta con sus looks y no desentona en ninguna ocasión, si acaso, por la elegancia que le caracteriza. Para esta tarde de toros, Lourdes ha elegido un precioso vestido en color azul bebé que le sentaba como un guante. El diseño tenía un escote de barco con un volante XXL plisado que rodeaba su pecho y su espalda.

Lourdes Montes ha arrasado en Ronda con su vestido más ponible

Además, la falda del vestido tenía un largo midi ideal para eventos de día. Este corte crea el efecto de unas piernas más largas. Sobre todo, si eliges las esparteñas beige con tira al talón favoritas de las celebrities. Un calzado versátil y atemporal que combina con todo y que encajaba a la perfección con el tono del vestido y los accesorios. Lourdes le dio un toque de color a su estilismo con una pedicura en color vino que se dejaba ver en la abertura frontal de sus alpargatas con cuña.

De su mano derecha pendía un pequeño bolso tipo clutch en color rosa maquillaje con una cadena metálica muy discreto. Lourdes no puso más adornos a su estilismo, solo unos pendientes colgantes en los mismos tonos que el vestido.