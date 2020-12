La colaboradora de ‘Sálvame’ nos ha sorprendido a todos con un estilismo, según ella, industrial chic, de lo más acertado.

Lo hemos dicho siempre, Gema López es una de las colaboradoras de Sálvame mejor vestidas. Sus looks siempre consiguen llamarlos la atención en el mejor de los sentidos y su estilo, de aires y reminiscencias boho, es toda una fuente de inspiración diaria. Cada tarde aparece en plató con un modelito nuevo y, aunque siempre son distintos, todos siguen unas pautas comunes que los convierten en aciertos al instante. La periodista sabe perfectamente qué prendas le sientan bien y cuáles elegir para triunfar frente a la cámara. Por eso, en los meses más cálidos del año, apuesta por los vestidos largos de estilo hippie; y, en las temporadas más frías (como ahora), prefiere hacerse con modelos mini y combinarlos con botas altas. Y eso es justamente lo que ha hecho en su último y aplaudido conjunto, que ella define como «industrial chic» y que nos ha dejado a todos con la boca abierta.

«Industrial chic», un nuevo concepto de la mano de Gema López

El tándem vestido y botas es el claro protagonista de este último look de Gema López. Una combinación siempre acertada y muy parecida a lo que nos tiene acostumbrados. Sin embargo, en esta ocasión, ha querido dar un pequeño cambio. Y no, no ha sido a su apariencia, a sus prendas ni a sus complementos; más bien ha querido dar un giro de 180 grados al escenario en el que posa con su modelito. De ahí el peculiar nombre de «industrial chic».

La colaboradora ha elegido, como casi siempre suele hacer, un conjunto de lo más chic; pero ha querido fotografiarlo en un entorno muy industrial, lejano a las escaleras, prados y jardines que suele usar como escenario de sus retratos más fashion. Gema López ha querido en esta ocasión posar de la forma más elegante en un ambiente completamente opuesto; ha querido lucir su look chic en una de las zonas más industriales de los platós de Mediaset, rodeada de cables, hierros y maquinarias.

Una contradicción a la que ha sabido encontrarle su encanto y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y no nos extraña, y es que su modelito puede funcionar prácticamente en cualquier lugar y situación. Con botas altas en un bonito ante marrón y con un vestido mini estampado en tonos rojos y azules, escote en un ve con cordón y manga larga ligeramente abullonada; ambas de Delolindo Shop, la colaboradora volvía a enamorarnos con gracias a su estilismo.