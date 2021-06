En Navidad, el tartán y los cuadros escoceses ocupan más protagonismo que de costumbre y, por ello, Kate Middleton suele sacarlos del armario y pasearlos por los eventos festivos que marque su agenda real. En uno de sus últimos looks que llevó en la época más especial del año, la joven nos recordó (y mucho) a una de las primeras imágenes de Diana de Gales, cuando aún no estaba ni comprometida con el príncipe Carlos. El concepto es el mismo. ¿O no?