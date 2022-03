Ojo, porque Chiara Ferragni tiene una dura competidora: Leonie Hanne. ¿Todavía no te suena su nombre? Pues no debes despistarte, porque esta influencer alemana se ha convertido en poco tiempo en fuente de inspiración de muchas famosas de nuestro país. ¿Entre ellas? Georgina Rodríguez, Carmen Lomana, Eugenia Silva, Mar Flores, Patricia Conde, Anita Matamoros… ¡La lista es infinita! Todas ellas no dudan en darle ‘me gusta’ a buena parte de sus publicaciones de Instagram (donde cuenta con un séquito de ni más ni menos que 4,2 millones de seguidoras).

Pero… ¿por qué tiene tanto éxito esta influencer? Lo cierto es que Leonie Hanne nunca pensó que llegaría a ser una de las grandes prescriptoras de moda. Es más, hace algunos años trabajaba como consultora de ventas por catálogo. Sin embargo, gracias a las redes sociales fue ganando presencia y comenzó a ser relevante en la industria.

Su característica forma de plasmar las tendencias en sus looks ha hecho que todas las firmas de lujo quieran trabajar con ella: Dior, Gucci, Chanel, Jacquemus, Balenciaga, Cartier… Te suenan, ¿verdad? Y es que esta alemana se ha ganado el reconocimiento por méritos propios, ya que no tiene miedo de arriesgar con los colores, los tejidos, los volúmenes o cualquier combinación osada que se precie.

Leonie Hanne, la influencer que ha conquistado el mundo

«Mi estilo es trendy pero femenino y con un toque divertido. No me gusta verme muy formal, prefiero expresar mi personalidad y darle ideas a mis seguidoras con prendas que están de moda pero que realmente favorecen», explicaba en una entrevista.

Leonie Hanne junto a su marido, Alexander Galievsky, llevan a cabo todo el contenido que crean en Instagram. Y gracias al trabajo constante de la pareja, la joven se ha proclamado en la influencer más aclamada. Sigue bajando, te mostramos algunos de sus mejores looks.

