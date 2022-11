La cuestión es no parar. Las famosas nacionales tienen una agenda a reventar de eventos, actos y fiestas de Navidad. La firma de peluquería GHD ha organizado una cena y posterior fiesta con algunas de sus embajadoras, además de sus clientas más frecuentes. Rostros conocidos de la talla de Laura Matamoros, Laura Escanes o Anita Matamoros no se han querido perder esta cita que ha estado marcada por los looks más navideños. Este tipo de eventos se convierten en la ocasión perfecta para inspirarnos de cara a las fiestas que vienen y que están marcadas por una gran variedad de compromisos sociales. Comidas de empresa, cenas familiares o quedadas entre amigos, entre otros. Llega un momento en el que no sabes qué ponerte. Nuestras famosas se convierten en la inspiración.

Este compromiso que aúna la amistad y el trabajo se ha convertido en un auténtico desfile de lookazos que puedes copiar esta Navidad. Destaca el negro como el color más visto desfilar a lo largo del photocall. De todos es conocido que este color evoca a la elegancia, el glamour y el gusto. Es una opción perfecta si no quieres fallar ni complicarte la vida. Todas deberíamos tener varias piezas negras en nuestro armario que se conviertan en la apuesta infalible cuando la creatividad no haga acto de presencia. Un LBD (litte black dress) y un sastre negro son dos de las piezas clave en el armario de las que más que saben de moda.

De Laura Escanes a Matamoros: el clásico sastre se convierte en el ganador de la noche

Sin lugar a dudas, el gran protagonismo de la noche dedicada al mundo de la belleza y de las melenazas ha sido el sastre. Un clásico que con el paso de los años se ha ido reinventando y adaptándose a las nuevas tendencias para que sea la opción perfecta. El dos piezas es un clásico atemporal que puedes lucirlo en cualquier época del año si lo haces con los accesorios adecuados. Sin embargo, con la llegada de la Navidad, es una apuesta segura si quieres desterrar los clásicos vestidos de Nochevieja y atreverte con algún estilismo más actual. Porque este clásico se ha convertido en lo más moderno. Te mostramos los looks de esta noche.