El pasado viernes la Reina Letizia volvía a sacar de su armario uno de sus vestidos de Sfera durante el acto de celebración del VI Centenario del Privilegio de la Unión en la Catedral y Ayuntamiento de Pamplona. No era la primera vez que lo usaba, pues ya lo había lucido en Murcia, durante la entrega de la Bandera Nacional de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Hoy, Isabel Díaz Ayuso se reunía con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela tras haber sido nombrada Presidenta de la Comunidad de Madrid. Para este encuentro, la política no dudó en copiarle el look a la Reina Letizia, no sabemos si la elección del vestido fue azarosa pero, desde luego, parecía algo más que fortuita. Analizamos su estilismo y te mostramos la prenda que ha arrasado en tiendas.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid apostó por un vestido de Sfera con un diseño muy particular. La prenda estaba confeccionada en encaje blanco, se adaptaba perfectamente al busto y se ajustaba a la cintura de Isabel. Los tirantes del vestido se ajustaban a su hombros, aunque sobresalían ligeramente creando efecto hombrera, algo que se acentuaba mucho más en el look de Letizia. El vestido contaba con una gran falda midi con vuelo en el bajo, un corte ideal para aquellas que desean que sus piernas se vean más largas. Aunque el diseño es precioso y todas queremos contar con el como una prenda de fondo de armario perfecta, su precio, de apenas 50 euros, ha hecho que vuele hasta la última unidad, tanto de la página web como de las tiendas físicas. Desde que la Reina Letizia lo estrenó, está completamente agotado.

Isabel Díaz Ayuso se hace con el vestido de Sfera que la Reina Letizia llevó el pasado viernes

En cuanto al look beauty, Isabel se la jugó con un recogido y dejó a un lado su media melena. Exactamente este fue el mismo peinado que llevó Letizia la primera vez que lució el vestido. Un moño bajo, ligeramente messy, que no puede estar más de moda y con el que le daba todo el protagonismo a su rostro y al vestido.

El maquillaje de Isabel se centraba en los labios, aunque es muy común en ella llevar la línea de agua delineada, esta vez prefirió un makeup más natural, prácticamente con la cara lavada. Eso sí, puso un punto de color en sus labios con un lipstick que andaba a caballo entre el rosa y el coral. Seguro que el Rey Felipe VI ha sentido un déjà vu al ver aparecer a Isabel Díaz Ayuso con el mismo vestido que llevó la Reina Letizia. ¿Demasiadas coincidencias?