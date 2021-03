La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha querido rematar su look más deportivo con una gorra que estamos seguros de que ha sacado del armario de su esposo.

Hemos hablado ya en varias ocasiones del espectacular armario de Irene Rosales. La colaboradora de Viva la vida tiene entre sus perchas, estantes y cajones numerosas prendas y complementos de lo más bonito; piezas ideales para cualquier momento que ella sabe llevar como nadie y que las luce en su día a día pero también para pisar el plató en el que trabaja. La sevillana cuenta con todo tipo de prendas en su vestidor. Desde numerosos vestidos de estampado de leopardo a elegantes chalecos y blazers; pasando por ajustados pantalones y leggings o numerosos conjuntos de chándal que suele llevar para estar en casa o para salir a hacer recados. No obstante, hay algo que no hemos visto jamás entre sus modelitos. Un accesorio que casi nunca ha llevado sobre su cabeza y que, sin embargo, Kiko Rivera luce en todos y cada uno de sus looks. Nos referimos, cómo no, a la gorra.

La exconcursante de Gran Hermano Dúo se ha atrevido en varias ocasiones con todo tipo de complementos y accesorios. No obstante, pocas veces la habíamos visto rematar sus estilismos con una gorra. Solo en verano y con bikini o bañador, jamás con estilismos de calle. Hasta ahora, claro. Y es que la tertuliana más querida de los fines de semana de Telecinco ha sorprendido en su cuenta de Instagram con un conjunto de lo más cómodo que ha combinado con una gorra muy original que estamos seguras de que ha sacado de la colección de su esposo; pues el hijo de Isabel Pantoja siempre suele añadir una visera a sus modelitos.

La gorra, el mejor broche final del look comfy de Irene Rosales

Concretamente, la joven ha elegido una gorra de Capslab, la que probablemente sea la marca favorita de su marido, con un diseño del Demonio de Tasmania, uno de los personajes más divertidos del universo Looney Tunes. En tonos marrones, negros y blancos, la gorra combina a la perfección con el conjunto de dos piezas que ha elegido Irene Rosales. Un conjunto de color camel formado por una sudadera cropped con rizo en la cintura y unos pantalones tipo jogger a tono que ha combinado con unas sneakers blancas de plataforma de Converse.

Aunque todas las piezas de este último estilismo nos parecen dignas de mención, la que más nos ha llamado la atención ha sido, indudablemente, la gorra. ¡Y es que no puede ser más original!