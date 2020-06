Esta cuarentena hemos descubierto que Ester Expósito es la española más sexy y con más seguidores de Instagram. Tras su baile que se convirtió en viral y que alcanzó más de 65 millones de reproducciones, una cifra que es el vivo reflejo de en lo que se ha convertido la actriz de ‘Élite’, donde da vida a la millonaria y pija Carla Rosón (más conocida como La Marquesita), uno de los personajes punteros en la serie de Netflix y que ha conseguido ser la española con más seguidores de Instagram. Actualmente acumula más de 23 millones de usuarios, una cifra estratosférica que ya nos señala que estamos ante una joven influyente y un icono de estilo.

Ester Expósito, nueva musa de la línea de maquillaje de YSL Beauty

Desde este gran salto de trampolín, le han llovido las ofertas de trabajo, siendo una de ellas la de convertirse en imagen y embajadora de la línea de maquillaje de la firma de lujo YSL beauty, con tan solo 20 años. Esta firma ya cuenta en sus filas con iconos juveniles como Dua Lipa o Kaia Gerber La actriz ya se mueve como pez en el agua por las firmas de lujo y cada vez son más las que confían en ella para ser embajadoras o lucir sus diseños. Podríamos decir que Ester Expósito está en lo más alto de su carrera… un ascenso que ha conseguido a pasos agigantados.

El estilo de Ester Expósito se basa en aquellos más sexys y sensuales que hemos visto. Escotes de vértigo, mini vestidos, lencería al aire, transparencias como el tejido estrella de su armario, aberturas de infarto… son varios los motivos que han hecho coronar a la actriz también en una de las españolas más sexys. Y nosotros hemos recopilado las pruebas que demuestran que lo que decimos es verdad: reina de Instagram y de la sensualidad, Ester Expósito se ha convertido en un nuevo icono de belleza femenino.

A sus 20 años es la reina más sexy de Instagram

La joven, de 20 años, tiene un rostro angelical marcado por unos labios sensuales y una mirada penetrante que ya ha conquistado a sus más de 23 millones de usuarios en esta red social. Eso sí, os avisamos que su armario y su estilo no es apto para todos los mortales y solo aquellas más atrevidas podrán copiar sus estilismos. A veces lo exhuberante no está reñido con la elegancia. Prueba de ello es Ester Expósito, que ha sabido como combinar a la perfección las dosis exactas de cada una para que el resultado sea el que es ahora: convertirse en un icono de estilo para muchas mujeres. Te abrimos su armario y te enseñamos sus perfectos looks, algunos más atrevidos que otros, pero todos nos dejan boquiabiertos. Y no es para menos. Tomad nota y sigue leyendo.