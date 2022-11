A Eugenia Martínez de Irujo no solo le gusta vestir con mucha personalidad, a la aristócrata, cuyo vínculo con la moda es visible, también le gustan los bolsos de todo tipo. Es por ello que, la hija de la Duquesa de Alba, ha decidido incorporar a su colección una última adquisición: un bolso bombonera de tres colores, de estilo japonés, que tiene mucho encanto y que cuesta 187 euros. Es una pieza de la firma de bolsos artesanales My Bestys, un proyecto sostenible «Made in Spain», encabezado por Cristina Castañer.

Eugenia se quedó impresionada por el diseño y tan solo pudo decir: “Se puede ser más mono que este bolso tricolor. Me apasiona!”. Decorado con tres colores, este bolso de mano tiene la parte delantera y las asas de piel color verde agua y, la parte trasera de piel en color naranja. Los laterales son en un tono marrón impecable. Una pieza que ofrece altas dosis de estilo y la capacidad suficiente para que pueda meter dentro todo lo imprescindible: llaves, cartera, móvil…

Ha sido tal el impacto, que el bolso está agotado en tienda.

Eugenia Martínez de Irujo tiene bolsos para todos los gustos

Lo reconocemos. Somos amantes de los bolsos y, siempre que nuestras famosas patrias estrenan un modelo nuevo, nos encantan. Nos gusta ver en imágenes las colecciones que atesoran y cómo los combinan. Y aunque hoy le vamos a dar todo el protagonismo al bolso bandolera que acaba de estrenar Eugenia, lo cierto es que en casi todas sus apariciones, la madre de Tana Rivera luce ideal con diseños originales. Aunque seguro que tiene bolsos de grandes firmas, casi todos ellos son de ‘marca España’ y artesanales.

Casi siempre los lleva en un tamaño pequeño que es perfecto para llevar lo imprescindible para el día a día. Además, los prefiere de estilo bandolera y con asas, para una mayor comodidad. Son piezas de gran calidad y casi todos han sido confeccionados en piel por maestros artesanos. Por eso, normalmente tienen un precio poco asequible.

Asimismo, sus bolsos favoritos siempre son hippies y con estampados originales como uno que guarda en su armario diseñado por Juan Avellaneda y que tiene un print inspirado en los salones de la casa de Paris de Victor Hugo.

Finalmente, no podíamos cerrar este artículo sin dejaros varios de sus modelos favoritos (incluido el nuevo) en nuestra galería. ¡Sigue bajando!