La presentadora de ‘Dar cera, pulir #0’ ha reconducido sus estilismos hasta encontrar una estética en la que se siente cómoda y muy favorecida. ¡No puede gustarnos más!

El 30 de marzo de 2006 Patricia Conde se sentaba por primera vez frente a las cámaras de La Sexta para presentar Sé lo que hicisteis…; un programa de actualidad con buenas dosis de humor que puso en un aprieto a más de un personaje televisivo del momento. La presentadora lo hacía junto a Ángel Martín, el que acabaría siendo su compañero de trabajo más fiel; y, lo que se esperaba que fuera un espacio semanal, acabó ocupando la sobremesa diaria de la cadena durante más de cuatro años. Por el programa desfilaron muchos de los grandes rostros de la pequeña pantalla que ahora arrasan por donde pasan. Fue la primera vez que vimos a Cristina Pedroche en televisión pero también la primera aparición estelar de Pilar Rubio. Una muestra de que lo que ocurría en Sé lo que hicisteis… se convertía en un rotundo éxito.

Desde que la vallisoletana se sentase por primera vez en aquel colorido plató vestida con prendas también llenas de color han pasado ya más de catorce años. Y, aunque sintamos que todo sigue igual, pues la presentadora está al frente de un programa también de la mano de Ángel Martín (esta vez en #0 de Movistar Plus); lo cierto es que son muchos los aspectos han cambiado por completo. Entre ellos, su estilo.

El estilo de Patricia Conde, la presentadora mejor vestida de la televisión

Patricia Conde comenzó en las tardes de La Sexta con un look muy distinto al que nos tiene acostumbrados a día de hoy. Con prendas de estética infantil y con conjuntos de inspiración pin up, la presentadora aparecía a diario en las casas de todos los españoles, bien de rubio y bien de sonrisa. Ahora, mucho más madura (y por qué no decirlo, también mucho más elegante); Patricia ha logrado elevar sus estilismos sin perder su esencia. Sigue vistiendo con muchos colores, sigue apostando por las faldas mini y los vestidos de manga corta con llamativos estampados; pero ahora parece mucho más segura de todas las piezas que conforman su look. Ahora pisa con mucha más seguridad que antes y se nota.

En parte, esto se debe a la aparición en su vida de Abraham Rodríguez, el que se ha convertido en su estilista dentro y fuera de los estudios de Movistar Plus. Él ha sabido mantener el estilo preppy que tanto la caracterizaba pero acercarla a la actualidad con prendas muy a la moda; consiguiendo adaptar las tendencias más arrolladoras del momento en los conjuntos más acertados y profesionales. Y es que si toda buena princesa tiene a su hada madrina; toda buena presentadora debe contar con su estilista de confianza. Y Patricia Conde lo sabe. Es por ello por lo que se ha convertido, sin duda, en una de las mujeres mejor vestidas de la televisión. Y no, no lo digo yo, lo dejan claro todos y cada uno de sus looks. ¿No me crees? ¡Mira!