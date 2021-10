Piluka de Echegaray y Luceral, el tandem perfecto para saber conseguir dos looks diferentes en una misma persona. Entrevistamos a la estilista de celebs como Ana de Armas, que cuenta con Semana para dar a conocer los mejores tips en imagen personal.

A día de hoy, los estilistas están más que acostumbrados a que les señalen por sólo elegir vestidos bonitos para mujeres con figuras esculpidas, pero no todo es oro lo que reluce. Para ser un buen estilista hay que entender primero a la persona, lo que quiere reflejar con su vestimenta y descubrir con qué se sentirá bien para que pueda mostrar una actitud natural y cómoda. Es por eso que Piluka de Echegaray, además de ser experta en imagen personal es coach y dedica todos sus conocimientos a comprender y ayudar a sus clientes para que puedan comunicarse correctamente a través de su indumentaria, sea la ocasión que sea.

Hablamos con Piluka de Echegaray para conocer el día a día de un experto en imagen personal y cómo realiza sus trabajos para poder defender en una misma persona, como Luceral, dos looks con estilos.

Piluka, cuéntanos cómo es el día a día de una estilista y en qué consiste tu trabajo más allá de buscar un look bonito y favorecedor.

Mi día a día suele ser una absoluta locura ya que me divido entre Madrid y Barcelona, además de ciudades fuera de España. Mi agenda es muy variopinta pero siempre comienzo el día con deporte y un buen desayuno que me de la energía necesaria. Además de sentarme durante un rato en mi oficina para contestar emails y mensajes de clientes, también dedico tiempo a las redes sociales, ya que actualmente es la mejor herramienta para comunicar.

Todas las semanas preparo informes y presentaciones, además de reuniones con clientes, tanto particulares como empresas, asisto eventos de moda, visito showrooms para saber todas las novedades que podré ofrecer a mis clientes y también ocupo gran parte de mi tiempo en las formaciones y conferencias de mi propia escuela de imagen personal. Como veis, nunca paro pero también intento dedicarme tiempo a mi misma.

¿Qué servicio te piden más tus clientas celebs? Y… ¿de qué manera te involucras?

Sin duda, las alfombras rojas y eventos importantes son su mayor preocupación y por supuesto su mayor demanda. En mi trabajo siempre me involucro al máximo y entro en sus vidas para ayudarles en todo lo que pueda, ya que su imagen se trabaja no sólo en un día, si no que es un proceso que tiene que ir acompañándolas de forma constante, para una correcta evolución y adaptación.

¿Tienes alguna anécdota con celebs?

Son muchas las anécdotas, pero ahora me viene una a la cabeza y fue para unos Goya. La actriz en concreto olvidó llevar al evento el tipo de tanga que necesitaba, era muy especial, porque el vestido era totalmente transparente en los dos laterales, necesitaba un tanga adhesivo, que no está sujeto en los costados. Es algo que en pocos lugares encuentras. Así que estábamos en Sevilla a pocas horas de la Gala de los Goya y ya me ves mirando, en una ciudad en la que no trabajo tan habitualmente buscando como loca esa prenda tan especial. Por suerte el maravilloso Corte Inglés que todo lo tiene, y me salvó ; )

Cuales son tus top 3 celebrities que visten y expresan mejor su personalidad a través de la ropa.

Esta es una respuesta muy difícil de dar, pues debería conocerlas personalmente para poder opinar si realmente esa es su personalidad o es simplemente una fachada. Así que mi respuesta será más bien intuitiva, que no real y constatada. Y por supuesto me voy a dejar llevar por lo que a mi personalmente me atrae y gusta.

La primera sería Olivia Palermo, me parece que sabe imprimir a la perfección su estilo es todos los outfit que lleva, siempre quedan claros los mensajes de feminidad, dulzura, elegancia y aunque vaya super recargada sigue emitiendo un claro mensaje de sencillez. A mi personalmente Olivia me fascina.

La siguiente sería Jennifer López, es sexy, atractiva a la vez que bonita, y sus looks siempre desprenden eso que en ella tanto luce. No esconde las formas de su cuerpo, sino que las resalta, no esconde su origen latino, sino que lo enmarca. Y ese punto de apoyarse en lo que es, es lo que hace que sea tan sumamente atractiva, además de su indiscutible belleza.

Y a la que no puedo dejar de nombrar es a la bonita Eugenia Silva, que además de ser más que elegante, imprime un estilo de sencilla sofisticación, delicadeza y cuidado de todos los detalles en todos sus estilismos. No sé si lo hace de forma deliberada o simplemente es su naturaleza, pero el resultado son combinaciones que desprenden orden, exigencia y mucho cuidado. No me puede gustar más su estilo.