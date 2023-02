Descubre la selección de zapatillas que ya tienen tus famosas favoritas

Desde hace ya unas cuantas temporadas las zapatillas de deporte son una tendecia absoluta, y es fácil descubrir por qué. Las zapatillas no sólo son un calzado extremadamente cómodo, sino que también pueden ser elegantes y muy chic, lo que las convierte en un básico de armario indispensable. Descubre en esta selección de zapatillas tu nuevo par favorito.

En la selección de hoy os traemos los pares de zapatillas que más estamos viendo entre las influencers y nuestras celebrities favoritas, Entre los pares que te sugerimos en este artículo seguro que encontrarás unas zapatillas que se adaptan a tu estilo. Hemos añadido, incluso, algunas de las que han lucido nuestras influencers de más de 50. Porque las zapatillas son un calzado perfecto para todas las mujeres independientemente de su edad.

Las primeras de nuestra lista son las Adidas Gazelle con plataforma, una zapatilla clásica con un toque moderno. La suela de plataforma añade un extra de altura perfecto para las que quieren añadir algunos centímetros más a su estatura. Las Gazelle también cuentan con una parte superior de ante suave y una cómoda plantilla, lo que las hace perfectas para llevarlas durante todo el día. Estas zapatillas están disponibles en varios colores, como negro, blanco y rosa, lo que las convierte en un complemento versátil para cualquier conjunto.

Otras zapatillas que se han convertido en un absoluto clásico son las New Balance 550. Diseñadas originalmente como zapatillas de baloncesto en 1989, las New Balance 550 han vuelto muy fuerte esta temporada y prometen quedarse como un básico más. Son una opción popular para aquellas que aman la estética retro. Estas zapatillas cuentan con una suela gruesa, una puntera perforada y una parte superior de cuero, lo que les da un aspecto distintivo que es a la vez elegante y cómodo. Las New Balance 550 están disponibles en varios colores, como el blanco, el negro, el verde, el azul y el gris, por lo que son fáciles de combinar con cualquier modelito. Esta opción la hemos visto por todas partes, combinadas con vaqueros, faldas e incluso trajes.

Las zapatillas deportivas son el nuevo básico de armario y con esta selección podrás encontrar las que mejor vayan contigo

Para aquellas que buscan un calzado más deportivo y arriesgado tenemos las Salomon XD Rush Utility. Estas zapatillas son conocidas por su gran comodidad y sus líneas deportivas, lo que las hace perfectas para aquellas que tienen un estilo de vida más activo. Las Salomon cuentan con una parte superior impermeable y transpirable, mientras que la suela proporciona una excelente tracción en cualquier superficie. Estas zapatillas también vienen con un sistema que te permite ajustarte la zapatilla de forma rápida y sencilla.

Por último, las Asics son otra opción popular esta temporada. Aunque originalmente se diseñaron como zapatillas exclusivamente deportivas, las Asics Adventure Six han evolucionado hasta convertirse en un calzado versátil que puede combinarse con cualquier cosa. Estas zapatillas cuentan con una parte superior de malla transpirable, una cómoda entresuela y una suela de goma duradera, lo que las hace perfectas para cualquier actividad durante nuestro día.

Las zapatillas de esta temporada son todo comodidad, estilo y versatilidad. Tanto si buscas una zapatilla clásica con un toque moderno como una zapatilla deportiva que sea capaz de seguir el ritmo de tu estilo de vida, hay unas zapatillas para ti. Así que, no lo pienses más y hazte con uno de estos pares cuanto antes.

Créenos, tus pies nos darán las gracias.