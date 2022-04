La hemos visto perfecta cuando tiene que acudir a un evento de trabajo o a un acto social y también siempre triunfa vestida de fiesta. Dentro de solo unos días volverá a pisar el Real de la Feria de Sevilla con sus diseños ideales de su firma Miabril, pero ahora Lourdes Montes también nos ha dado una lección con su perfecto look de primavera para el día a día. No se trata de complicarte mucho para sacar a pasear al perro, pero tampoco de ponerte lo primero que te encuentras por casa. La diseñadora no ha podido hacer una elección mejor, con prendas básica, sencillas pero con mucho estilo.

Lourdes nos lo mostró en el clásico selfie de ascensor que se hacen casi todas las influencers cuando salen de casa, al sacar a pasear a Tawa, la mascota de la familia. Una boxer (una raza que es considerada de las mejores para estar en casa con niños) y que también nos ha enamorado, a pesar de no poder verle la cara: «Tawa no tiene ganas de posar», escribió con humor su dueña. Y aunque nos encanta la perra de la familia Rivera-Montes, aquí vamos a contaros al detalle el look de la dueña, que nos parece estupendo y muy fácil de copiar.

Vaqueros y trench, los básicos de look más casual de Lourdes Montes

En estos días de entretiempo, cuando todavía no ha hecho acto de presencia el calor y las mañanas son fresquitas y nubladas, el trench se convierte en la prenda imprescindible. Fundamental en cualquier fondo de armario, puedes elegir el modelo más clásico, o optar, como hace Lourdes, por un diseño de oversize, más tendencia esta temporada. En cuanto al color, lo tenemos muy claro, haz también como ella y decántate por la gama de los beige, que nunca pasan de moda.

Si la la gabardina no falla en primavera, los vaqueros son la prenda comodín en cualquier época del año para crear los estilismos más casual. La mujer de Francisco Rivera tiene el modelo recto, más clásico de todos, que ha combinado con un sencillo jersey de punto en crudo, otra de las prendas que mejor encajan en los outfit de sport.

¿Tienes alguna duda respecto al calzado? Ni tú ni Lourdes. La diseñadora ha elegido la comodidad de unas sneakers, en su caso uno de los modelos de New Balance preferidos de las celebrities, en tonos azul y crudo.

El look de Lourdes Montes es muy fácil de replicar en tiendas low cost. Hemos buscado para ti unas prendas casi idénticas a las de la diseñadora para que en este comienzo de la primavera salgas a la calle, cómodo, sencilla, clásica y con mucho (mucho) estilo.