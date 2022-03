Hace unos meses que no vemos a la infanta Sofía. Sin embargo, no podemos evitar recordar algunos de los lookazos que nos ha ido dejando a lo largo de los años. Sobre todo en los últimos. Tanto ella como su hermana, la princesa Leonor, han dado un paso adelante en cuanto a estilo nos referimos y han dejado de ir perfectamente conjuntadas y con vestidos más infantiles para marcar su propio estilo y convertirse en un icono de moda. Aunque son varias las grandes apuestas que han conquistado a las que más saben de moda, hay un vestido de aires hippies que lució la infanta Sofía y no puede gustar más. Sin embargo, su precio no era apto para todos los bolsillos. Sin embargo, estamos de enhorabuena porque ¡está a mitad de precio!

La hija pequeña de los Reyes sorprendió con la elección de su atuendo en su primer acto en solitario

Fue el pasado 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, cuando vimos a la infanta Sofía en su primer acto en solitario. Era la primera vez que la veíamos en un acto oficial sin su hermana, la princesa Leonor, que se encontraba en el UWC Atlantic College de Gales cursando su nueva etapa académica. Para la ocasión, y sabiendo que la lupa estaba puesta sobre ella, no decepcionó con el look que eligió, que ha sido de los más aplaudidos. La hija pequeña de los Reyes eligió un mini vestido blanco de inspiración boho chic. Se trataba de un diseño con mangas abullonadas, detalles bordados en negro, cintura ajustada debido al corte del vestido, escote redondo, y falda con pequeños volantes, que le da mucho movimiento a la hora de caminar. Lo firma la firma francesa Claudie Pierlot y costaba 285 euros. Pero… tal y como hemos dicho antes ¡está rebajado!

Estábamos buceando por la firma francesa cuando nos hemos encontrado con la pestaña de «última oportunidad». Como somos tan fans de esta marca, hemos echado un vistazo rápido y nos hemos encontrado con la sorpresa de que el vestido que lució la infanta Sofía está a mitad de precio. Si costaba 285 euros, ahora te puedes hacer por él por tan solo 145 euros. Eso sí, corre antes de que se agote, ya que las prendas son limitadas. Y lo cierto es que seguramente lo hará más pronto que tarde. Además, este vestido es perfecto para la primavera.

Así lo combinó la infanta Sofía en octubre

La infanta Sofía combinó este diseño tan bonito con unas bailarinas negras planas con cuerdas que ató perfectamente alrededor de sus piernas. Gracias al corte del mini vestido y sumado a las sandalias trenzadas, le dio un aire más informal. ¡Nos encanta!