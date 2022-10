Carmen Lomana lo ha vuelto ha demostrar. Una vez más derrocha estilo como ninguna otra. Además de ser una de las mujeres más elegantes de nuestro país, cuando tiene que asistir como invitada de honor a una cita importante, la socialité casi siempre recurre a Chanel.

Hoy, durante la presentación de la quinta edición de las Meninas Madrid Gallery 2022, lució no una sino varias piezas de la firma de alta costura. La madrileña optó por un diseño confeccionado en lana de tweed en color crudo y que ya ha llevado en varias ocasiones.

Si te fijas en la imagen que tienes justo debajo verás a Carmen vestida igual que su Menina. «Hoy ha sido muy emocionante porque he presentado mi Menina vestida de Chanel y que estará ubicada en la calle Ortega y Gasset con Lagasca (Madrid)», explica emocionada. «Cuando me propusieron vestir una Menina me pareció un regalo preciso», finaliza. No cabe duda de que ella es una de las mejores embajadoras de la marca (con permiso de Penélope Cruz).

Por su tono claro y neutro, aunque sea otoño: le aporta muchísima luz al rostro y la distingue del resto de asistentes de la forma más chic. Se trata de una pieza con bolsillos delanteros, botones joya y detalles en color dorado. Es un minivestido insignia de la marca que la propia Carmen se regaló a sí misma en los Reyes del año 2019.

El vestido de tweed es una de las prendas más fáciles para vestir bien sin complicaciones. Precisamente por eso es uno de los looks más repetidos en eventos de día, como una reunión muy importante en el trabajo o para ir elegante a un bautizo.

No es la primera vez que Carmen viste de Chanel. El pasado verano, para asistir a una boda civil, lució un vestido estampado que mezclaba dibujos de tréboles de cuatro hojas con el logo de la doble C de la maison, poniéndole esta vez un toque coqueto con unos un collar XL de perlas de varias vueltas.

El look de Carmen Lomana nos encanta, pero el bolso es una auténtica pieza de coleccionista

Como complementos, ha añadido un bolso clásico (también de Chanel) en color beige y de estilo vintage, hecho en rafia y con detalles de oro. Según hemos podido averiguar, se trata de un bolso de la emblemática firma que tal y como recoge la página web de Chanel, ya no está a la venta. Aunque para todas aquellas mujeres que se hayan enamorado del diseño y quieran adquirirlo, desde la página ‘Joli Closet‘ se puede comprar por 3.250 euros, a pagar en 4 cuotas. Es una de las principales tiendas online de compra-venta de artículos de lujo.

Mención especial merecen sus zapatos de salón bicolor en beige y negro y con un tacón cómodo y estable.