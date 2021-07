No estaba invitada a ningún gran evento pero la colaboradora ha querido darnos una perfecta lección y nos ha sorprendido con el mejor look de invitada.

Carmen Lomana es una de esas mujeres que nunca defrauda. Al menos, en cuanto a moda y belleza se refiere. La socialité es una de las mujeres más elegantes del panorama actual y, consciente de ello, suele publicar sus modelitos a través de Instagram para que todo el mundo pueda verlos e imitarlos. En la red social le siguen cerca de medio millón de personas y la gran mayoría de ellas lo hacen para conseguir inspiración a la hora de vestir. Algo que no nos extraña lo más mínimo. Y es que la colaboradora de radio, televisión y prensa sabe de sobra qué prendas y complementos elegir en cada momento y cómo acertar de lleno con sus conjuntos. Un talento que debe ser innato y que ha vuelto a demostrar con su última publicación en redes; donde nos ha sorprendido a todas con el que sin lugar a dudas el el perfecto look de invitada para el verano.

Elegante y muy acertado: Así es el acertadísimo look de invitada de Carmen Lomana

Hasta donde nosotras hemos podido saber, la exconcursante de Supervivientes no estaba invitada a ningún bautizo o comunión. Ni tampoco iba como madrina a ninguna boda. Sin embargo, el estilismo que ha elegido para este sábado bien podría ser un perfecto look de invitada. Y es que, colorido y elegante, nos resulta un modelito perfecto para acudir a cualquier celebración de verano. Una nueva lección de estilo made in Carmen Lomana que, como no podía ser de otra manera; hoy queremos compartir (y analizar con todas vosotras).

El conjunto que ha llevado la colaboradora más elegante de Telecinco está compuesto principalmente por un precioso vestido de la diseñadora colombiana Silvia Tcherassi. Se trata de un modelo elaborado en algodón que, de largo midi y estampado pañuelo en tonos verdes y blancos, presenta un detalle drapeado de organza de lo más chic. Un diseño con escote cuadrado y anchos tirantes que Carmen Lomana ha combinado de la mejor forma con unas sandalias romanas de color marrón chocolate y unas llamativas pulseras de Clara by Clara; una marca de joyas gijonesa que no puede gustarnos más.

Como veis, se trata de un conjunto sencillo, compuesto por poquísimas piezas que, sin embargo, resulta la mar de vistoso y agradable. Y es que, a veces, para triunfar con un look solo se necesita una prenda estrella (como este vestido de Silvia Tcherassi) y unos buenos y discretos complementos que la acompañen.