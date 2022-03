Construir un armario cápsula apetecible no es tan difícil si se atiende a estos básicos: una camiseta de rayas marineras y un pantalón vaquero. No necesitas nada más para formar un estilismo relajado, clásico y primaveral. Para demostrártelo nos hemos inspirado en el último look de Pilar Rubio que constituye un conjunto salvavidas excelente para todo tipo de situaciones del día a día.

Pilar Rubio, con la camiseta de rayas marineras que aman las parisinas

La nueva temporada da la bienvenida a la primavera con propuestas que se tiñen con el estampado que nunca pasará de moda: las rayas marineras. No solo sobrevive al paso de las tendencias, sino que además se ha hecho imprescindible en el guardarropa de una de las ‘it girl‘ más copiadas: Pilar Rubio. La mujer de Sergio Ramos apuesta por el print favorito por antonomasia de las francesas.

El cuello redondo también presente, es la sofisticación, y el cuerpo, que se ciñe pero no ajusta en exceso, es todo un acierto. Otro de sus puntos fuertes es el precio, –7,99 euros-, convirtiéndola en accesible para todos los bolsillos. A la venta en la web H&M y también en sus tiendas físicas y está disponible en cinco tallas, de la XS a la XL. Ella ha completado el conjunto con jeans ajustados de campana. Añadió un cinturón ancho que enmarca su cintura, de Gucci en color negro, y biker de cuero a juego.

Un estampado a prueba del paso del tiempo

Ahora bien, seguro que no sabes que este dibujo tiene una larga historia detrás. Nació hace dos siglos, en el XIX, y era el preferido de los marineros para estampar sus uniformes de trabajo porque así podían ser vistos con más facilidad. Después, fue Coco Chanel quien hizo de este diseño una moda y gracias a ella pasó a ser un éxito de ventas indispensable. Desde entonces no ha parado de reinventarse. Una de sus ventajas es que la camiseta marinera no ha entendido nunca de género y tanto mujeres como hombres han caído rendido a sus encantos.

Regresa cada ‘new season‘ para dar un aire primaveral a todos nuestros estilismos. Además de en sus colores clásicos, -negro y blanco- ha estado presente en diferentes colores y estilos. Sin embargo, este año, muchas prescriptoras de moda han caído rendidas a él, convirtiéndolo en uno de los dibujos más deseados. Además de Pilar, otras como Tamara Falcó también han sucumbido a las camisetas de rayas horizontales para asistir a su trabajo en el programa de Antena 3 ‘El Hormiguero’, -en el que también trabaja la esposa de Ramos-. Sin duda, una prenda por la que vale la pena apostar en estos meses de entretiempo.