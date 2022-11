Si una de las mujeres con más estilo de nuestro país elige las botas de brillantes para completar su look, podemos decir sin miedo a equivocarnos que ahí tenemos una tendencia que no podemos dejar escapar esta temporada. En este ocasión, Amaia Salamanca ha sido la encargada de demostrar que el calzado con glitter, es el mejor para elevar hasta nuestros estilismos más sobrios.

Ha sido durante la 28ª edición de los Premios Forqué donde ha firmado uno de los estilismos más acertados de la gala. Amaia acaparaba todas las miradas en la alfombra roja con su outfit compuesto por básicos. La actriz ha escogido un conjunto (versátil) compuesto por un gustoso jersey de cuello alto en color negro y pantalones de traje de tiro alto en azul marino. Una propuesta fácil para cualquier ocasión.

Nos hemos enamorado de este look ideal que podemos llevar, por ejemplo, cualquier día a la oficina. Sin embargo, lo mejor de su elección ha sido el calzado: unas botas rosas de punta cuadrada y tacón bajo, y con incrustaciones de brillantes a contraste con el resto del estilismo. Con esta mezcla demuestra que, en ocasiones, menos es más. Además ha confirmado que este tipo de calzado, con cierto aire festivo, encaja de maravilla con conjuntos de diario.

Las botas brillantes son el complemento de la temporada según Amaia Salamanca

Pero Amaia no ha sido la única en atreverse con unas llamativas botas con brillos para elevar un look. Eugenia Martínez de Irujo acudió a Los 40 Music Awards, y como es habitual en ella, no deja de regalarnos inspiradores estilismos. Entre ellos uno con un sofisticado un vestido corto con lentejuelas en color blanco con detalles dorados que forma parte de la colección de Teresa Helbig.

Pero no solo el vestido era llamativo, también los botines en color crema, con la puntera brillante, que se convertía en el accesorio protagonista y en el mejor aliado para crear un look majestuoso. Un estilo de botas que prometen ser una de las opciones a tener en cuenta en las próximas fiestas de Navidad.

Las botas con brillantes también han conquistado los estilismos de Amelia Bono, que aporta el toque de luz a su outfit, con un diseño de Zara de caña baja, puntera afilada y tacón bajo. Las de Amelia son las botas más deseadas del momento y están agotadísimas.

En definitiva, estamos ante un tipo de calzado que, aunque a priori pueden parecer complicado de llevar, en realidad es muy sencillo de combinar con prendas de estilo minimalista, como cualquier look de color lisos, unos pantalones negros o con un vestido negro.

No cabe duda que las botas con brillos que se han convertido en el último hit y se ha colado en el zapatero de las mujeres que mejor visten de nuestro país. ¿Te animas?