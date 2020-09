Blanca Romero ha posado con uno de los bikinis más bonitos de Ana Soria y claro, las comparaciones han sido completamente inevitables.

Cuando una prenda cumple la regla de las tres B, es normal verla en más de una celebrity. Fue lo que ocurrió con el chándal tie dye que conquistó a todas las influencers durante la cuarentena o con los pareos, kaftanes y kurtas pakistaníes que han llevado hasta la saciedad todas las famosas en sus vacaciones en la playa. Si es bueno, bonito y barato, no es de extrañar que acabe colgado en el armario de nuestras famosas favoritas, pero también en el nuestro. Eso es justo lo que ha pasado con el bikini más brillante del verano que al cumplir estas tres características, son muchas las celebs que no han dudado en incluirlo en sus maletas este verano. Entre ellas, la joven Ana Soria y la modelo y actriz Blanca Romero, que han coincidido en los últimos días con la misma prenda.

Se trata de un diseño de Women’s Secret, en color arcilla que, elaborado en lúrex, destaca por su peculiar y llamativo brillo. Es por eso por lo que decimos que es el bikini más brillante del verano. Y razón no nos falta. El traje de baño de dos piezas no puede ser más acertado. La braguita, sencilla, estaba disponible en diferentes formas y tamaños; y la parte de arriba presenta un llamativo escote asimétrico que acaba anudándose en la parte delantera del pecho. Una original forma que resulta tan inconfundible como deseada, pues el modelo ya no está disponible en la web. ¡Una lástima!

El bikini que todas las famosas quieren llevar

A la primera que se lo vimos fue a la novia de Enrique Ponce, que lo lució a principios de verano en una de sus románticas escapadas por la costa mediterránea. La estudiante de Derecho presumía de cuerpazo pero también de buen gusto y es que, sin duda, el bikini no puede ser más bonito. Sin embargo, esa no ha sido la única vez que la hemos visto llevarlo, pues se trata de uno de sus trajes de baño favoritos. No hay más que echar un ojo a su cuenta de Instagram para darse cuenta.

Ahora ha sido la modelo Blanca Romero, madre de la también modelo Lucía Rivera, la que ha compartido en su cuenta de la red social una serie de fotografías con este precioso bikini. La que fuera una de las protagonistas de Física o Química ha dejado claro que esta pieza funciona a cualquier edad. Y es que la actriz cumplió el pasado mes de mayo 44 años, el doble de la edad de Ana Soria, que esta semana celebraba su 22 cumpleaños; y a las dos le sienta como un guante. ¿No creéis? Las comparaciones son tan odiosas como inevitables pero a nosotras nos es imposible elegir entre las dos.