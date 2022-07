Mientras los termómetros echan humo, muchas somos las que deseamos un chapuzón bien sea en la playa o la piscina. Si aún no tienes el traje de baño perfecto que te acompañará durante este verano, echa un vistazo a los bañadores y bikinis diseñados por Pilar Rubio. Una colección cápsula en la que ha dejado patente su seña de identidad. Sobra decir que son ideales y, además, están rebajados.

Mujer polifacética donde las haya -colaboradora de televisión, presentadora, actriz, modelo y madre de familia numerosa-, Pilar Rubio también se atreve con el diseño de prendas de moda. Por tercer año consecutivo lanza esta colección en colaboración con la firma ‘Selmark’. La mujer de Sergio Ramos abarca estilos distintos destinados a mujeres con gustos diversos y muy versátiles. Desde un elegante bañador en color negro con escote ‘halter’ e incrustaciones de pedrería ,que se convertirá en un imprescindible de tu maleta de vacaciones, hasta un precioso y muy juvenil bikini de flores en tonos azules.

La bonita colección de Pilar Rubio

Hemos elegido estos cinco modelos que no debes dejar pasar. Si eres de las que prefiere llevar bañador entonces nada mejor que el diseñado por Pilar Rubio con escote triangular ideado para realzar tu silueta ya que tiene una pieza superior que permite ajustarla al cuerpo de cada una. El estampado floral geométrico es muy original y posee un toque retro que lo convierte en único. Otro de nuestros favoritos es el bañador estilo ‘bandeau’ con animal ‘print’ que engaña por completo, aunque parece un bikini, no lo es. Uno de sus puntos fuertes es que tiene copa interior con aros y tirantes extraíbles que garantiza una perfecta sujeción para que no tengas ningún susto durante tus baños.

Por último, un bañador con un escote ‘halter’ de vértigo y en color blanco para potenciar tu bronceado. Este modelo no tiene ni copa ni aros y posee una preciosa espalda abierta con los tirantes cruzados. El estampado con pequeños topos en tono dorado es muy sofisticado y el cinturón lo convierte en una pieza preciosa. Ahora, ya solo queda lanzarse al agua para refrescarse con ese merecido chapuzón tras un frenético año repleto de trabajo.

¡A disfrutar al máximo del verano!