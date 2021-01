La colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto a demostrar su éxito agotando un vestido de lo más cómodo y bonito firmado por La Mar de Lunares.

Si alguien dudaba del poderoso efecto Anabel Pantoja, ahora lo tendrá cada vez más complicado. Durante el confinamiento, gracias a sus desternillantes directos en Instagram, la colaboradora de Sálvame se convirtió en toda una estrella de las redes sociales, superando el millón de seguidores; una fama que le llegó con gran rapidez y que mucha gente confiaba que desaparecería al mismo ritmo. Pues bien, esas personas estaban más que equivocadas. Ahora, que ya han pasado meses desde que la joven alcanzase su boom viral, la andaluza enamorada de Canarias sigue triunfando allá por donde pasa y todo lo que toca lo convierte en oro. Hace unas semanas publicaba con éxito su libro El plan de Sálvame para curvys; el pasado mes arrasaba con el lanzamiento de su primer bolso junto a Montsaint; y anoche, en tan solo unas horas, acababa con todas las existencias del vestido más cómodo y bonito que hemos visto en televisión en los últimos días. No hay duda que valga: Anabel Pantoja agota todo lo que lleva y triunfa con todo lo que hace.

Todo lo que lleva Anabel Pantoja se agota ¡Y este maravilloso vestido es la prueba definitiva!

Fue en la tarde del jueves cuando pudimos ver a la colaboradora de Mediaset lucir el vestido más exitoso del momento por primera vez; pero no fue hasta que colgó la foto en su cuenta de Instagram por la noche cuando los fans de Anabel Pantoja arrasaron con esta prenda tan especial hasta agotarla. Y no nos extraña lo más mínimo, pues no puede ser más bonito (ni cómodo). Se trata de un diseño en color verde caqui de corte camisero, largo midi y simpático detalle anudado en el pecho. Un vestido de La Mar de Lunares, una tienda murciana que derrocha flow y estilo con cada pieza que pone a la venta y que no puede gustarnos más.

La prenda, antes de que se agotara, tenía un precio de lo más asequible. Costaba 36 euros y estaba disponible en tres colores diferentes: negro, beige y caqui, idéntico al de Anabel Pantoja. Una pieza buena, bonita y barata que la joven combinó de la mejor forma con unas deportivas del mismo tono de Oxigeno Shoes. Aunque el vestido que llevó la sobrina de Isabel Pantoja ya no está disponible en la web, te invitamos a que eches un ojo al resto de prendas que tienen a la venta, pues son todas ideales. ¿A qué esperas para triunfar en las rebajas y vestir con la marca más exitosa del momento!