Tenemos un look formado con prendas básicas, de Ana Milán, que es ideal para cuando busques ir rejuvenecida, cómoda, radiante, abrigada y chic. La época de entretiempo es para cambiar de armario. Y la actriz sabe cómo hacerlo y mantener el estilo en más alto. A ver quién es la guapa que no cae rendida a su modelito casual. Incluso si eres de esas mujeres a las que les gusta ir elegantes y arregladas en el día a día, caerás rendida a su conjunto de otoño para los días más relajados. ¡Toma nota!

Siempre que las últimas tendencias no te aten, puedes hacer looks como el de Ana, que es súper sencillo y perfecto para quitarte años al instante. Con las prendas que te proporcionamos es muy fácil: una gabardina clásica, un vaquero de color crudo y efecto push up, una camiseta blanca y unas zapatillas de estilo Converse estampadas. ¡Ánimate!

Ana Milán crear un look fácil como efecto antiedad para entretiempo

Su look aporta frescura. Ese es el verdadero éxito de su estilismo. Lo cierto es que el estilo causal tiene el poder de que sienta bien a cualquier mujer, siempre que se acierte con las piezas correctas. Imprescindible en otoño: una gabardina y en el mismo color que el resto del look para que no se desplace y quede impecable. En este sentido, la actriz sabe elegir muy bien. Ella ha apostado por tonos beige que son ideales para esta época del año.

Como os decimos Ana ha optado por un conjunto de todo básicos en el mismo círculo cromático y mucha armonía entre las prendas. Las gabardinas son un comodín que no debería faltar en tu armario de entretiempo. Tiene las mismas posibilidades que una de color negro, pero son más juveniles. Además, con unos simples jeans y una camiseta básica como la de Ana, tienes el look hecho. La intérprete además añade unas zapatillas de tipo Converse que no solo son ideales para combinar con cualquier outfit, son súper cómodas y rejuvenecen al momento.

Te dejamos el look completo, a continuación.