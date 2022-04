Ana María Aldón es el claro ejemplo de que la belleza no tiene edad pero que la elegancia es una virtud que se desarrolla con los años. La mujer de José Ortega Cano siempre es, para nosotras, un ejemplo de moda y estilo con looks más elegantes, pero adaptados a las últimas tendencias. Nos sirve de ejemplo e inspiración para los looks más pulidos de esta primavera; especialmente para las mujeres a partir de 40 años. En esta ocasión, Ana María Aldón nos ha sorprendido con la chaqueta de tweed perfecta para triunfar esta temporada y es de una tienda que conocéis bien.

Aunque la andaluza nos sorprende a diario con los estilismos que elige para sus apariciones en televisión, la colaboradora de ‘Viva la vida’ nos ha regalado un look con clara inspiración en la gran casa Chanel que es apta para nuestros bolsillos y que sienta de maravilla a cualquier edad. ¿Te interesa? Pues toma nota porque a continuación te contamos todo lo que necesitas saber para recrear este modelito y ser la más elegante de cualquier evento.

Inspirándose en Chanel Ana María Aldón ha encontrado la chaqueta de tweed más elegante

El look está completamente construido en base a un precioso blazer que, aunque parece diseñado por la misma Cocó Chanel en realidad es de Zara. Es de corte cropped de cuello subido y manga larga, tiene detalle de acabados combinados y tapetas delanteras. Con un cierre frontal con botones joya da la sensación de ser una prenda digna de alta costura. Una blazer absolutamente atemporal que combina la elegancia de las líneas rectas y la estructura del tejido tweed, que además es perfecto para el entretiempo y los cambios de temperatura típicos de la primavera.

Ana María ha combinado esta blazer prestando especial atención a los detalles con su preciosa joyería, unos enormes aros en oro, anillos y dos pulseras una de cadena de eslabones de oro con su inicial y otra más ajustada en el mismo tono.

El colorete en tonos coral es la última moda en maquillaje

Lució su pelo rubio con el corte pixie perfectamente peinado tal y, como nos tiene acostumbradas, acompañado de un maquillaje potente pero equilibrado. El make up cobra importancia en la zona de los ojos con unas cejas perfectamente definidas que dan paso a unas sombras en color tierra y un delineado de ojos que le aportan profundidad a la mirada y a la vez le da una sensación lifting. Con un precioso colorete en color coral y un pintalabios nude la colaboradora culmina un maquillaje perfecto que le da un tono broceado y luminoso a su piel.

Para la parte inferior del look nosotras te recomendamos que apuestes por algo simple, un pantalón con corte wide leg en blanco es la mejor opción, ya que te dará una sensación de verticalidad y altura cediendo la importancia del look a la chaqueta y consiguiendo un aspecto limpio, pulido y elegante. A nosotras nos encanta y creemos que es un look perfecto para esta temporada y como decía Cocó Chanel en esa famosa cita que a Ana Maria Aldón le encanta compartir: “Puedes ser preciosa a los treinta, encantadora a los cuarenta e irresistible durante el resto de tu vida”.