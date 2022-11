Los abrigos largos con botonadura frontal son un imprescindible del invierno. Aunque esta temporada la tendencia es que los diseños se tiñan de colores vivos y muy llamativos. Recordemos, por ejemplo, el último diseño de Paula Echevarría para Primark en un fuerte fucsia que ha causado sensación. Pero hoy Ana María Aldón ha aparecido en el programa en el que colabora con un look súper chic y un abrigo que nos ha enamorado completamente.

La gaditana se la ha jugado en su última aparición en «Fiesta» y ha triunfado con su apuesta arriesgada. El buen ojo con las tendencias de la diseñadora de moda no deja de regalarnos estilismos perfectos para cualquier evento al que ir arreglada. Con el lema «Orange is the new black» por bandera, la mujer, por poco tiempo, de José Ortega Cano ha elaborado un lookazo que queremos copiar. Además, hemos encontrado una alternativa a su abrigo que os encantará.

El abrigo de Ana María Aldón combina a la perfección con un total black look

El estilismo tenía como pieza central un vestido de terciopelo brillante, muy ajustado y con aberturas de tipo cut out en el pecho. Este diseño tenía un corte midi y una abertura lateral que dejaba ver sus piernas a mitad de muslo. Pero, lo mejor, fue la combinación de colores. Este vestido en color verde botella con destellos tornasolados lo encajó con un abrigo largo en color naranja. La prenda de green velvet es perfecta para combinar con un tacón – como hizo la protagonista del artículo– o con unas botas negras de caña alta.

La colaboradora de Telecinco calzó sus pies con unos tacones color champagne que encajaban muy bien con el tono del vestido. Lo cierto es que, sin querer, Ana María creó un estilismo de lo más navideño.

Los accesorios del outfit también fueron imprescindibles. Por un lado, unos pendientes XXL en forma de gota con motivos florales naranjas y verdes sobre un fondo blanco. Por último, un bolso de tipo shoulder en cuero brillante muy básico y versátil.

Aunque el abrigo naranja butano con el que combinó el vestido está agotado, hemos encontrado una alternativa para copiarle el estilismo a Ana María. Este diseño de la colección de Massimo Dutti otoño-invierno 2022/2023 está disponible en la web y en tiendas por 349 euros. Es una edición limitada con botonadura cubierta, pero con un corte muy parecido al de Ana María.