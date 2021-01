Anoche tuvo lugar la 26º edición de los Premios Forqué y, para nuestra sorpresa, muchos de los asistentes eligieron vestir de negro. ¿Por qué?

El negro es siempre sinónimo de elegancia y glamour. Eso es algo indiscutible y que hemos podido ver en los eventos y galas más importantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se trata un color que sienta bien a cualquiera, que define nuestra figura y que nos estiliza de la mejor forma. Es por ello por lo que muchas famosas lo utilizan en sus vestidos más especiales para triunfar siempre que tienen un evento importante. Resulta bastante común encontrar, en una misma alfombra roja, a varias celebs y artistas lucir diseños teñidos de color negro. Sin embargo, lo que ocurrió ayer en la 26º edición de los Premios Forqué fue algo fuera de lo común. Sobre la red carpet y frente al photocall, posaron actrices y directoras haciendo gala de sus mejores estilismos; y la gran mayoría de ellas, optó por vestidazos largos hasta el suelo y de color negro. Un detalle que no hemos podido pasar desapercibido y que nos ha llamado la atención. Y mucho.

La gala fue de lo más entretenida y, aunque con mascarillas y mucha protección, los actores y actrices consiguieron emocionarnos cada vez que subían al escenario. Nos enamoramos de Elena Irureta (y de su vestido y beauty look) cuando recogió el merecidísimo premio a mejor interpretación femenina por su papel en la serie Patria; pero también nos fascinaron las formas de Pilar Palomero al hacerse con el galardón por Las niñas, su ópera prima. Sin embargo, si hubo algo que nos cautivó, eso fue la forma en la que todas (o casi todas) las asistentes se pusieron de acuerdo para vestir de riguroso negro en una gala marcada por un año de lo más trágico.

Premios Forqué 2021, una alfombra roja teñida de negro, glamour y muchas alegrías

Actrices de la talla de Belén Cuesta, Natalia de Molina, Kiti Manver o Aitana Sánchez Gijón no quisieron perderse la primera gran gala de premios nacionales del año 2021. Y todas ellas decidieron acudir con looks de color negro. ¿El motivo? Aunque parece que no ha habido un consenso ni tampoco el dress code indicase que los modelitos debieran estar inspirado en el tono oficial del luto; todo apunta a que las artistas quisieron rendir homenaje a las víctimas fallecidas por la COVID-19 a través de la moda. Una idea que no puede gustarnos más y desde aquí aplaudimos.

Como una imagen valen más que mil palabras, hemos seleccionado todos y cada uno de los posados de esta 26º edición de los Premios Forqué. Glamour, elegancia y sobriedad a partes iguales. ¡Echa un vistazo a los looks de la gala y enamórate tanto como nosotras!