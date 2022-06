Todas estamos preparadas para irnos de shopping por las rebajas de esa temporada, pero, a veces, nos perdemos entre montañas de ropa, el gentío y el agobio de las tiendas masificadas, que no nos dejan concentrarnos en nuestros objetivos. El nuestro es claro, llenar nuestras bolsas con prendas a la moda, con un buen precio y que nos sienten como un guante. Por eso, os lo hemos puesto fácil este año y os hemos hecho una selección de los 10 vestidos rebajados de Zara que mejor sientan a partir de los 50, para ir a tiro hecho.

Aunque las rebajas suelen incluir prendas de temporadas anteriores, este es el momento idóneo para hacernos con algunos vestidos de entretiempo porque son prendas muy versátiles que todavía podemos usar este verano, en una noche más fresca o si la prenda tiene un buen tejido, durante el día, claro que sí.

Entre los vestidos rebajados de Zara encontramos muchas tendencias de la temporada

Son muchas las tendencias que podemos aprovechar a partir de cierta edad sin parecer ridículas o demasiado osadas con un estilo juvenil. La moda no tiene edad, pero los vestidos no sientan igual a todas las edades, así que hemos reunido las tendencias más en boga y las hemos trasladado a vestidos adecuados para lucir una silueta perfecta. Vestidos con falsa plisada, tiras en la espalda, estilo boho chic, colores vibrantes y mangas abullonadas de tejido veraniego son algunas de las que encontraréis en nuestra lista de must del buque insignia de Inditex.

Desliza para ver todos las prendas y échate a las calles (o a la web) para hacerte con tus favoritos, las tallas están volando.