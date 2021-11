La relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego no pasa por su mejor momento. Desde hace meses su relación está rota y que incluso se han mandado mensajes que dejan claro que su reconciliación está lejos de producirse. Pues bien, en medio de esta guerra mediática, la hija mayor de María Teresa Campos ha querido hacer público un nuevo zasca a su hermana.

Pero el zasca ha involucrado a una de las personas más importantes para su madre, María Teresa Campos. Y es que Terelu, que no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida personal, ha compartido una instantánea junto a Gustavo, el hombre de confianza de su madre y que se ha convertido en la persona del momento tras ofrecer su primera entrevista para SEMANA.

Ahora Terelu le ha dedicado unas bonitas palabras: «Él es mi hermano para lo bueno y lo malo… no siempre estamos de acuerdo, pero querer es eso!! 💗💗 #gustavoguillermop #amistad #hermandad«, ha escrito la colaboradora de ‘Viva la vida’ en sus redes sociales junto a una imagen en la que ambos posan sonrientes.

Terelu Campos dedica unas bonitas palabras a Gustavo

Ha llamado la atención que ha utilizado la palabra «hermano» para referirse a Gustavo, que es el hombre de confianza de su madre. Es cierto que lleva años en casa, por lo que ya es parte de la familia. No es muy dada a compartir ciertas publicaciones, lo que nos lleva a pensar que hacer pública esta dedicatoria va con alguna intención.

De lo que sacamos del mensaje que le ha dedicado también está que no siempre se llevan bien, pero que la base de una relación es eso, debatir sobre ciertos temas y aún así, quererse. Con su hermana no parece haber encontrado aún el equilibrio y dejan constancia de ello a través de los durísimos mensajes que se han enviado y se envían vía WhatsApp.

La situación cada vez es más complicada

Parece que la calma aún no está por llegar a las vidas de las Campos, a pesar de que las dos hermanas están unidas y volcadas por completo en ayudar a María Teresa Campos con la mudanza a su nuevo ático en Aravaca. Este fin de semana, Carmen Borrego llegaba a su límite y, sin ningún tipo de filtros, aseguraba que prefería callarse muchas cosas antes de echar más leña al fuego. La hija pequeña de la veterana comunicadora está harta y admite que su sobrina, Alejandra Rubio, debería pisar el freno.

«Yo paso de esta guerra. Me callo para no tener problemas, estoy un poco harta. He estado callada para que las cosas no estén mal y me he callado muchas cosas para evitar una guerra familiar, no voy a incendiar nada», sentenciaba la hija de María Teresa Campos. De la misma forma, Kiko Matamoros no podía evitar salir en defensa de Terelu Campos y dejaba claro que la participante de ‘MasterChef Celebrity’ estaba «superada» por la situación. «¿Creéis que yo lo estoy pasando bien, que a mí esto me gusta?», reiteraba Carmen Borrego.

La reconciliación está lejos de producirse

SEMANA ha podido saber en exclusiva que el mal rollo entre las hermanas va más allá, tanto es así que en el ámbito privado no termina. Ni mucho menos. «Terelu manda mensajes desde su teléfono a Carmen en los que le deja claro que la reconciliación es imposible a día de hoy», explica una fuente de toda solvencia a este medio. Un contenido que ha terminado por destrozar a la hija menor de María Teresa Campos. «Estos WhatsApps son verdaderamente duros y no invitan a un posible acercamiento, sino que solo multiplican la tensión entre ellas», insiste esta misma persona.