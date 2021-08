En los últimos meses, Anabel Pantoja ha dado un cambio radical a su cuerpo, con la ayuda de una intensa rutina de deporte que ha cambiado su vida.

Anabel Pantoja lleva unas semanas presumiendo de nueva figura. Desde que se operara para quitarse algunos kilos, la sobrina de Isabel Pantoja se ha puesto en manos de un entrenador personal para mantener la figura a través de rutinas de ejercicios durante toda la semana. La colaboradora de televisión siempre ha empezado con fuerza, pero a los pocos días se cansaba de seguir con le rutina.

Esto es algo que no le ha pasado ahora. Anabel Pantoja ha querido dar un giro de 180 grados a su vida y no ha dudado en hacer una reflexión. En ella hace ver cómo ha cambiado su forma de ver las cosas en cuanto a su salud: «Hace años me decían de levantarte y venir a entrenar en pleno agosto, y me daba la risa», empieza diciendo recordando cómo era su vida antes de tomar las riendas.

Sin embargo, ahora Anabel Pantoja ha conseguido meter en su día a día el deporte: «Ahora es una costumbre, motivación y sobre todo rutina. No creemos en nosotros mismos hasta que viene alguien que te ayuda, te anima y hace que confíes en que puedes realizar cualquier ejercicio y conseguirlo. Gracias equipo @mltrainer @javiipantoja Os quiero, gracias por cuidarme y hacer que agosto merezca la pena 🔥😂🔥 #nopainnogain«, ha terminado diciendo a una imagen y un vídeo de cómo se maneja ya con las máquinas.

Anabel Pantoja ha conseguido incluir el deporte en su rutina

Sus amigos que son rostros conocidos son conscientes del cambio que ha dado el cuerpo de Anabel Pantoja en los últimos meses. Tanto es así que no dudan en animarla para que siga adelante: «Me gusta esa actitud ❤️ a por todas!!», le dedica Violeta Mangrinyan. «👏👏👏🔥», le dice su amiga Nagore Robles. «A tope», le anima Adara Molinero. «Vamooooooooosssssssss ❤️», le grita Madame de Rosa. Estos mensajes de ánimo habrán sido recibidos por la colaboradora de ‘Sálvame’ con felicidad, porque no hay nada mejor que te animen para seguir adelante.

Han sido unos meses de una gran transformación física

Fue el pasado mes de abril cuando empezamos a ver el gran cambio de Anabel Pantoja, pero es que ahora cada semana presume de nueva figura. La increíble transformación que ha dado su cuerpo tras someterse a un retoque estético, con ayuda después del deporte y de una buena alimentación, es cada vez más evidente.

Su vientre está cada vez más plano y el hecho de haberse quitado volumen de su cuerpo hace que se le note aún más el cambio. Aunque se puso en manos de los médicos para hacerse un retoque estético clave para perder peso, no hay duda de que su nueva figura es consecuencia también de haber puesto de su parte. Anabel Pantoja está cuidado su alimentación y ha integrado en su día a día unos hábitos deportivos.

Hasta ella no se ha creído la capacidad que tenía para hacer deporte y incluirlo en su rutina: «Confía en ti. Nunca pensé poder realizar ciertos ejercicios o al menos durar más de 30 segundas, temía lo de siempre, el no puedo, el me duele, el me asfixio…», decía. Sin duda, es algo que ha superado con creces, puesto que meses después sigue adelante con su plan.