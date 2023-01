La relación entre la madre de Gerard Piqué y Shakira no siempre ha pasado por un buen momento. El hecho de que ahora la de Barranquilla le dedique una estrofa de su última canción con Bizarrap confirma que no se han llevado tan bien como las apariencias mostraban. «Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda», reza esta parte de su último tema donde hace referencia a que está viviendo al lado de su suegra, Montserrat Beranabeu. Tras esta dedicatoria y después de que la artista colocara una bruja mirando para la casa de sus suegros, se recupera una vídeo del año 2007 en el que la madre de Gerard Piqué manda a callar a la colombiana e incluso le coge de la cara. Un vídeo que se ha hecho viral y que ya aventuraba que nuera y suegra no iban a terminar del todo bien.

Vídeo: Europa Press

El feo gesto de la madre de Piqué hacia Shakira

Un vídeo que fue tomado precisamente hace seis años, el 25 de enero de 2016. En él podemos ver cómo la pareja de enamorados posan juntos y están acompañados también por los padres del futbolista. A partir del minuto 1:10 podemos ver a Montserrat visiblemente enfadada cogiendo del rostro a Shakira y mandándola callar delante de todas las personas que se encontraban en el lugar. Un feo gesto que dejaba entrever que la relación entre ellas no era tan buena como en otras ocasiones hemos podido ser testigos. Ambas acompañaron al futbolista a un evento relacionado con el deporte y, sin imaginárselo, años después estas imágenes iban a cobrar un gran protagonismo.