Alejandra Rubio e Irene Rosales coinciden cada fin de semana en el plató de ‘Viva la vida’, lo que les ha hecho entablar una gran amistad. Entre sus planes divertidos entre publicidad y publicidad, está hacer vídeos virales para las redes sociales.

Alejandra Rubio e Irene Rosales coinciden cada fin de semana en el plató de ‘Viva la vida’. Esto ha hecho que no solo se conviertan en compañeras de trabajo, sino que además, presumen ya de una increíble amistad. Aunque la mujer de Kiko Rivera vive en Sevilla con su familia y la hija de Terelu Campos en Madrid, ambas aprovechan las publicidades del programa en el que colaboran para ponerse al día.

Pero no solo aprovechan esos ratitos para hablar, también disfrutan de momentos de lo más divertido. Y sí, no dudan en compartirlos con todos sus seguidores. Esta vez ha sido Alejandra la que ha dado el paso de mostrar el plan que hicieron durante un parón de publicidad. Se trata de un vídeo de ellas bailando una coreografía viral de Tik Tok, demostrando que no se le da nada mal.

Este es el baile viral de Alejandra Rubio e Irene Rosales

Vídeo: Instagram.

Este vídeo se trata de una demostración clara de que las colaboradoras de ‘Viva la vida’ no solo se lo pasan en grande en el plató de su programa, sino que además vemos que su relación va más allá. Las polémicas con las que tienen que lidiar cada sábado y domingo no ha podido con ellas y cuando se apagan las cámaras, se buscan para desconectar de todo lo que se debate en el plató del programa en el que colaboran.

La encargada de compartir el vídeo ha sido la hija de Terelu Campos. Irene ha preferido no hacerlo público antes sus más de 632.000 seguidores. Y es que parece que la sevillana prefiere no mostrar mucho entusiasmo a través de las redes sociales, sobre todo porque su marido está pasando uno de los momentos más delicados de su vida.

Kiko ha tomado la decisión de parar y centrarse solo en su música

De hecho, la polémica que inició contra su madre, Isabel Pantoja, hace unos meses, parece estar haciendo mella en su matrimonio. Así lo ha vuelto a confirmar Kiko Rivera en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales: «Ya me está afectando a mi día a día. Tengo mal humor, peleo con mi mujer, peleo con mis amigos… Hay veces que no tengo ganas de nada y básicamente estoy harto», ha desvelado después de haber ofrecido este pasado domingo una demoledora entrevista.

La guerra mediática que Kiko Rivera tiene abierta contra su madre está poniendo en jaque su relación con Kiko Rivera, debido a sus constantes discusiones. Así lo desvelaba la propia Irene Rosales. «Hemos discutido por esto, claro que le he dicho a Kiko que me molestan cosas. La gente no sabe que yo tengo muchos derroteros con mi marido«, contaba sincera.

[l/ista_enlaces]

Asimismo, también insistía en que ella no es la culpable del conflicto entre madre e hijo: «Lo que hable Kiko es de Kiko. Es su guerra. Me duele que intenten hacer daño a Kiko conmigo. Él se siente muy solo, no tiene a nadie cerca. Tiene a su prima lejos, a su hermana lejos… no les quiere poner en un compromiso con su madre», explicaba.

Aún así, Irene Rosales siempre ha dejado claro que estará junto a su marido y será su mayor apoyo porque es su marido. La joven quiere mantenerse al margen y no entiende que esté bajo el foco porque intenta tomar una postura neutral porque al fin y al cabo Isabel Pantoja es la única abuela que le queda a sus hijos.