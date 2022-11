Este sábado, ‘Fiesta’ sacaba a la luz unos vídeos en los que podíamos ver a Alba Carrillo y Jorge Pérez en una actitud más que cariñosa durante la fiesta de Navidad de ‘Unicorn’, la productora del programa. En un principio, el ganador de ‘Supervivientes‘ negaba el supuesto beso entre ambos. Sin embargo, el espacio presentador por Emma García mostraba un vídeo en el que se les podía ver besándose.

Sale a la luz la relación que mantienen desde hace tiempo Alba Carrillo y el «Trinkers Jorge Pérez», casado y con 4 hijos (uno recién nacido). pic.twitter.com/XNkT6bkyT8 — Justicia Divina (@los_visionarios) November 26, 2022

Hasta 21 vídeos llegaron a la redacción de ‘Fiesta’ en los que se puede ver a Alba Carrillo y Jorge Pérez en una actitud más que cariñosa. En esas imágenes en cuestión, podemos ver a los dos colaboradores bailando, abrazándose y juntando sus caras de forma cómplice. Aunque el ganador de ‘Supervivientes’ insistiera en que no se habían besado, lo cierto es que las imágenes que ha mostrado el programa se puede ver el beso robado que hay entre ambos. Eso sí, Emma García insiste que aunque no fuera de forma pasional, sí que son «picos».

«No me hace que haya beso o no para saber que me he equivocado. He hecho sentir mal a mi mujer y el mayor crítico soy yo. No hace falta que nadie me diga ‘qué decepción’. Yo mismo me sé flagelar y reconocer mis errores. No me hace falta que haya beso para saber que le he faltado el respeto a mi mujer«, decía Jorge Pérez este sábado.

A la espera de escuchar a la otra protagonista de los hechos, lo cierto es que Alba Carrillo se ha visto desbordaba y ha tomado la decisión de desactivar los comentarios de sus redes sociales. A lo largo de las últimas horas, ha recibido un sinfín de comentarios en los que se ha criticado su actitud hacia su amigo. Aunque también es cierto que muchos de sus seguidores han salido en su defensa puesto que la modelo está soltera y es una mujer libre.

Nada más comenzar el programa de este sábado, Jorge Pérez entonaba el mea culpa y aseguraba que tenía que haber parado el juego entre ambos desde un principio. El colaborador de televisión reconoce que tiene una conexión especial con Alba Carrillo y que ambos mantenían una estrecha relación desde hace tiempo. «Si hubiese querido tener algo con Alba no hubiera sido en ese lugar. Este juego lo tenía que haber parado, se me fue de las manos», aseguraba.

El malestar de Alba Carrillo

Marisa Martín-Blázquez dejó caer que esta podría estar molesta con algunos de los comentarios que habría hecho Jorge Pérez. «Cuando él ha dicho que, en su defensa, él se apartaba, yo le he dicho que si te quisieras apartar te hubieras ido, culpabilizando entre comillas a Alba… Luego ha rectificado rápidamente. Pero a mí, personalmente por lo que conozco a Alba y por el mensaje que he tenido con ella creo que eso no le ha sentado demasiado bien», explicaba la periodista.