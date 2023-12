Gérard Depardieu lleva tiempo siendo noticia por culpa de una polémica. Lo último que se conoce acerca de este tema es que 56 personalidades han firmado una carta para apoyar al actor tras ser acusado de violación. Entre las personas que han firmado este documento está Victoria Abril, que denuncia el "linchamiento" que ha recibido el actor por parte de 13 mujeres que han asegurado ser víctimas de acoso o agresión sexual por parte de él.

Pero ahora este apoyo se le ha vuelto en su contra a Victoria Abril, que se ha convertido en protagonista de una polémica en las últimas horas. Y es que la actriz Lucie Lucas, protagonista de la serie 'Clem' en la que Victoria interpretaba el papel de su madre, ha mostrado su indignación al ver que ha apoyado al actor. Lucie Lucas ha aprovechado que Charlotte Arnould ha escrito un post denunciando a Gérard Depardieu para atacar a Victoria Abril en un comentario de dicha publicación.

Victoria Abril, acusada de agresión sexual por parte de Lucie Lucas

"OK... Así llevo 15 años de comediante y he estado protegiendo una buena parte de estos boomers degenerados al no decir en una entrevista todo el daño que hacen a otros en un set... eternamente respondiendo a los periodistas que todo salió muy bien en el set, que todos son tan lindos y encantadores... ¡mientras que a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?", ha empezado diciendo Lucie Lucas en este comentario.

Pero ha continuado expresando todo lo que ha vivido y ha atacado a Victoria Abril directamente: "Tengo mucho que decir sobre algunas personas en esta encantadora lista de co-firmantes... con TODO las generaciones más jóvenes de comediantes tienen archivos sobre ti, espero que estés listo para retirarte porque ya no te protegen! Hola Victoria... ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones incluyendo agresiones sexuales hacia tu pareja? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado esa antorcha... tú también te asustas y pensar en ello tienes razón. Ya basta de locuras", declara.

El comentario con el que Lucie Lucas denuncia a Victoria Abril

A través de este rotundo comentario, Lucie Lucas acusa a la actriz española con la que trabajó durante años. De hecho, se dejaron ver en eventos públicos, haciendo gala de la buena relación que había supuestamente entre ellas. Ahora la señala directamente e incluso se culpa de haber encubierto durante años unos comportamientos que ahora denuncia.

¿Quién es Lucie Lucas?

Lucie Lucas es una reconocida actriz francesa que actualmente tiene 37 años. Coincidió con Victoria Abril en la serie de televisión 'Clem'. Este proyecto se estrenó en 2010 y ha mantenido unidas a ambas intérpretes hasta hace tan solo unos días. Siempre se han mostrado unidas, pero ahora con esta acusación por parte de Lucie se rompe la relación entre ellas. La actriz francesa usa su perfil de Instagram, que cuenta ya con más de 500.000 seguidores para promocionar sus proyectos profesionales. Es una abanderada del feminismo y defensora de los derechos de las mujeres, por lo que no ha tenido reparo a la hora señalar a Victoria Abril. ¿Contestará la actriz española a esta acusación?