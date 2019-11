El estado sentimental de Verdeliss ha sido durante los últimos meses una gran incógnita en el universo 2.0. La ‘instamami’, que se hizo popular para toda la audiencia tras participar embarazada en ‘Gran Hermano VIP’, comentó en uno de sus vídeos que no todo iba como deseaba con Aritz, su marido, y los movimientos posteriores del matrimonio hicieron pensar a muchos que podrían haber puesto punto y final a su relación.

Esto es lo que cobra Verdeliss por tener 2 millones de seguidores

Ayer la navarra acudió a la presentación de ‘Hablemos de nosotras’, el libro de Carlota Corredera en el que ella participa como entrevistada, y no dudó en responder a la prensa acerca de lo que de verdad estaba sucediendo con el padre de sus hijos. «Es verdad que llevamos un último año súper intenso: primero fue por el parto prematuro de Miren y después tuvimos una racha flojilla en verano, pero supongo que como todas las parejas, que pasan sus más y sus menos«, comenzaba la ‘youtuber’. «Pero tampoco ha sido una crisis, para todo existe el dialogo, el intentar superar todos los baches», zanjaba convencida.

 

Para ella ha habido un claro detonante, que ha sido el problema que han tenido a la hora de poder instalarse en su nuevo hogar: «todo el tema de la casa te consume tiempo de pareja, tiempo de familia… pero no ha habido nada. Ni divorcio, ni me he mudado a Los Ángeles ni nada por el estilo. Estuvimos de vacaciones y nos vino fenomenal. A veces necesitas resetear tu día a día para volver a remontar. Y después de septiembre ya todo genial».