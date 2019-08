La trágica muerte de la diseñadora Elena Zapico: atropellada por un autobús

View this post on Instagram

"Imaginé 5 cuerpos y ninguno era el mío" 22 y 23 de Agosto en el #pabellondecristal para @veranosdelavilla_madrid ¡¡Venirse!! Junto con la potencia de @janetnovass , @pabloeslil Y el tremendo equipo: @lailatafur @candelacapitan @leonidasmartinn @lagualtero Fotaza de: @antoniourquijo