Si bien el 2 de julio se inauguró el museo de Rocío Jurado, lo cierto es que hasta cinco días más tarde no ha abierto sus puertas al público. El jueves día 7 ha sido el primer día en el que cualquiera que quisiera podía adquirir entradas y disfrutar del centro de interpretación de La más grande en Chipiona y, aunque solo llevan unas horas, están encantados con su acogida. Puestos en contacto con sus trabajadores nos revelan que está teniendo mucha influencia, siendo muchos los que se han lanzado a comprar su entrada: «Han venido desde muchos puntos de España, también vecinos de la zona que no quieren perder detalle. Es muy emocionante». En su mayoría es gente de mediana edad, tal y como demuestra la imagen que te ofrecemos a continuación. Parejas, familias o incluso gente sin acompañante hace cola desde que abriera sus puertas a las 10 de la mañana, eso sí, con paciencia e ilusión por ver los 400 trajes de la artista, así como sus enseres más personales.

No tienen prisa por ser atendidos, pero entre ellos cuchichean los minutos previos de su entrada. «Menuda espera, a ver qué tal después de tantos años», dice uno de ellos. Los que están a su lado sonríen y asienten, pues han pasado 16 años desde el fallecimiento de Rocío Jurado. Desencuentros, problemas administrativos y muchas veces en las que han tenido que empezar casi desde cero son solo algunos factores que resumen el camino recorrido hasta ahora. Según ha podido saber SEMANA, la expectación ha sido máxima y es que no solo se han desplazado hasta allí aquel dispuesto a comprar su entrada, también televisiones que querían ser testigo del primer día del museo de Rocío Jurado abierto al público, entre otras, Canal Sur. «El fin de semana esperamos todavía a más gente. Probablemente las ventas se disparen», comenta a este medio el empleado del museo.

Chipiona se convierte, de nuevo, en una visita obligada para los fans de la cantante, pero ¿hay algo especial para su primer día? Lo cierto es que no, no habrá sorpresas ni apariciones imprevistas. El gran día fue en la inauguración, cita que no se perdió Rocío Carrasco y otros famosos que como ella coparon titulares. De momento, no se ha visto a la hija de Rocío Jurado en las inmediaciones del museo, aunque nadie duda de que sigue muy de cerca todo lo que sucede en su interior. Todavía es pronto para saber si los números salen, pero, todos y cada uno de ellos, tienen claro que darán el do de pecho para que este sueño cumplido siga vivo muchos años más.