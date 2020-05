Terelu Campos podría estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Y es que después de haber pasado un época complicada por la crisis del coronavirus, la colaboradora de televisión ha conseguido ya empezar a hacer la mudanza de su casa, que tuvo que ser aplazada por la pandemia.

La colaboradora de televisión ha contratado a una empresa de mudanzas para trasladar sus pertenencias a su nuevo hogar. Con la ayuda de varios operarios, Terelu ha comenzado a vaciar el que hasta ahora había sido su domicilio. En esta misma casa ha pasado el confinamiento junto a su madre, María Teresa Campos.

Los trabajadores, quienes han tenido que dar varios viajes para cargar el camión, han colocado incluso una grúa para bajar algunos de los muebles del ático de Terelu Campos. De esta forma, podemos ver algunos de los muebles que la colaboradora de televisión pondrá en su nueva casa.

Hay que recordar que Terelu Campos tuvo que aplazar la mudanza de su casa por culpa de la pandemia. Muchos negocios tuvieron que cerrar temporalmente para evitar los contagios y las empresas de mudanza fueron una de las empresas afectadas. Ahora poco a poco se va volviendo a una nueva normalidad, lo que ha permitido que Terelu pueda ya llevar a cabo su mudanza.

«Tengo en puertas una mudanza, pero ahora es inviable irme a mi casa nueva la semana que viene. Estoy haciendo limpieza de armario, así cuando pueda hacerla, tengo todo preparado», comentaba en el plató de ‘Viva la vida’ hace unos días, cuando decidió volver al trabajo.

Terelu Campos ha vendido por fin su ático de Aravaca, en Madrid, y se empieza ahora una nueva etapa en piso por el que pagará unos 2.000 euros al mes de alquiler.

El comienzo de una nueva etapa en su vida

Parece que Terelu Campos ha empezado esta nueva etapa de su vida con muchos cambios. Y que no solo se cambia de casa, donde vivirá sola, sin su hija, Alejandra Rubio, que ya se ha independizado. La colaboradora de televisión también ha vuelto a la televisión después de muchas semanas en casa confinada con un cambio de look.

Una vez las medidas del Estado de Alarma se han aliviado y han abierto las peluquerías, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido acudir a un salón para un corte de pelo que ha venido acompañado por un cambio en su característico color. Ha dejado atrás el rubio casi platino para optar por un color más juvenil.

«Me apetecía, todavía me lo voy a poner más naranja. Me gusta más cañero». En contra de muchas mujeres que han acusado la aparición de canas en estas últimas semanas, Terelu no ha tenido este problema: «Es alucinante que voy a cumplir 55 años y no tengo canas».

Su ático de Aravaca ha sido su casa durante muchos años, por lo que no tenemos dudas de que será complicada la despedida. Repasamos algunas imágenes de la casa que ha vendido Terelu y en la que ha pasado grandes momentos: