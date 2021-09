Terelu Campos celebra su cumpleaños entre amigos, pero lejos de su madre, María Teresa Campos, y su hermana, Carmen Borrego

Terelu Campos cumplió este 31 de agosto 56 años. Una fecha clave en la que podía haberse reunido con toda su familia, pero que quiso aprovechar para ver a sus grandes amigos y a su hija, Alejandra Rubio. Era la oportunidad perfecta para que ella y Carmen Borrego se acercaran de nuevo y olvidaran así el distanciamiento que ha existido entre ellas los últimos meses, sin embargo, este encuentro no se ha producido. La colaboradora acudió a cenar junto a parte de su círculo a un restaurante de moda de la capital y allí atendió a los medios, desvelando a Europa Press el motivo por el que su hermana no estaba presente. Carmen Borrego no se encuentra en Madrid, por lo que próximamente ambas tienen la intención de reencontrarse y celebrar este día por todo lo alto. En SEMANA, puedes encontrar un amplio reportaje de Carmen en las playas de Málaga, luciendo bikini y disfrutando de unos días junto a su hija y su marido, José Carlos Bernal.

Terelu Campos insiste en que son «hermanísimas» para todo y eso implica discutir, aunque eso no quiere decir que su relación haya terminado. Ambas se tienen mucho cariño, pero no han pasado por su mejor época y eso es un hecho. Han dejado distancia, han pasado el verano por separado y ese aire les ha venido bien a las dos. A quien tampoco se pudo ver en este encuentro es a María Teresa Campos, quien no acudió a esta cita tan concurrida. Quizás tuvo que ver que la malagueña está temerosa con el coronavirus y prefiere limitar al máximo sus encuentros públicos, no obstante, en los próximos días tiene previsto reunirse con Terelu y el resto de la familia para celebrar el nuevo aniversario de Terelu. Quien sí acudió a la cita fue Kiko Matamoros junto a Marta López, lo que volvió a demostrar la excelente relación que tienen ambos. Además, la modelo se lleva a las mil maravillas con Alejandra Rubio, una sintonía que ayuda a que Kiko esté más cerca del clan Campos dentro y fuera de los platós.

Vídeo: Europa Press

Otra sonada ausencia fue la de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado será una de las privilegiadas en celebrar con Terelu y su familia su cumpleaños, pues Rociito es una íntima para todas ellas. Terelu Campos está deseando seguir viendo a su círculo para celebrar la vida y su 56 cumpleaños una vez más, siendo varios los grupos con los que todavía tiene pendiente reunirse. En la entrevista concedida a los micrófonos de Europa Press justo antes de que diera comienzo su velada, la hija de María Teresa respondió a todas las preguntas de los periodistas. Entre otras, sobre qué opina de que su madre haya mandado al desguace los coches que todavía tenía Edmundo en la mansión que posee a las afueras de Madrid. Tras su ruptura hace dos años dejó abandonados dos vehículos antiguos y jamás ha acudido a recogerlos, lo que ha colmado la paciencia de la comunicadora.