Georgina Rodríguez y Rosalía se han convertido en noticia, y no por algo bueno. Aunque hace ya varios días que se celebró la gala de los Grammy Latinos en Las Vegas no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho público el encontronazo que tuvieron en el camerino de la autora de ‘Motomami’. La actuación de esta fue increíble y dejó a todos impresionados, pero durante la gala fue partícipe de uno de los momentos más bochornosos de la noche cuando Georgina Rodríguez disfrutaba de su primera vez en estos premios.

La cantante no quiso compartir camerino con Georgina Rodríguez

Tal y como han contado en ‘Y ahora Sonsoles’, la mujer de Cristiano Ronaldo le pidió a la cantante compartir camerino durante la celebración de la gala de los Grammy para hacer allí sus cambios de look. Georgina quería pedirle este favor porque su camerino estaba más cerca del escenario, por lo que de esta forma, no tenía que hacer largas caminatas con los vestidos joyas que lució durante la gala.

Rosalía no estaba de acuerdo con la idea de Georgina Rodríguez y así se lo hizo saber. Esto supuso que la modelo se enfadara y mostrara su enfado con la cantante. La autora de ‘Motomami’ no terminó de ver que su camerino estuviera lleno de gente que no fuera de su equipo y prefirió no aceptar la propuesta de Georgina.

Esto provocó un encontronazo durante la gala de los Grammy

Parece que la asistencia de la pareja de Cristiano Ronaldo durante el concierto que Rosalía dio en Madrid hace apenas unos meses no era suficiente para que esta aceptara su presencia en su camerino. El pasado mes de julio, Rosalía ofrecía un concierto en la capital española y en su camerino recibía la visita de Georgina y todos sus hijos. Tal y como mostraban las instantáneas que compartió esta en sus redes sociales fue un momento increíble: «MOTOMAMI TOUR ❤️🏍🔥».

El futuro de Georgina en el aire

Este altercado entre la modelo y Rosalía se conoce justo cuando la primera de ellas se convertía en noticia por otro tema de actualidad. Y es que Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United. Sus polémicas declaraciones sobre su situación en el club han hecho que tanto ambos hayan llegado a un acuerdo y hayan decidido rescindir el contrato que les unía antes de finalizarlo.

Ha sido el club inglés quien ha emitido un comunicado anunciado la decisión que habrían tomado ambas partes. «Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford», rezaba dicho comunicado. Ahora, el futuro del portugués y su familia formada junto a Georgina Rodríguez está en el aire: ¿Cuál será su siguiente destino?

Cristiano y Georgina se habían afincado en una espectacular mansión a las afueras de Manchester con cine privado, sala de juego, piscina… Una casa de grandes dimensiones, de estilo rústico y moderno que el futbolista y la modelo han amueblado a su gusto. Una propiedad que cuenta con todo tipo de lujos y comodidades y que, tras su marcha del club inglés, se quedará vacía. El futuro de Cristiano y Georgina está en el aire, pues se desconoce cuál será el siguiente destino del portugués.