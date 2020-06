Si hay una de las cuestiones que más nos hacemos a la hora de hablar de la televisión es el dinero que se gana por trabajar en un programa de máxima audiencia. Tamara Gorro, que ha estado muchos años colaborando en la pequeña pantalla, ha querido grabar un vídeo para desvelar muchos detalles y entresijos de lo que ocurre en los platós. En el mencionado vídeo, Tamara cuenta también por qué dejó de participar en algunos programas. Cabe recordad que estuvo muy presente en una época en la pequeña pantalla.

Tamara Gorro ha desvelado lo que cobraba siendo colaboradora

Tamara ha hecho una ronda de preguntas y respuesta e inevitablemente una de las cuestiones es lo que se gana en la tele: «Depende. Imaginaros que va Isabel Pantoja a una entrevista, imaginaros la pasta que le pueden pagar porque es un personaje que vende, que gusta y evidentemente le pagan más», ha dicho. «Os voy avisar. Ya no se cobra lo que se cobraba antes en la tele. Antes se cobraba muchísimo dinero en televisión», ha confesado Tamara Gorro.

«Yo tuve la cabeza amueblada y de ahí pude formar mis empresas, comprar la casa, el coche… Tuve mucha cabeza, trabajé también muchísimo, pero tuve mucha cabeza», ha asegurado la influencer. «A lo mejor antes por ser colaborador te pagan 800 euros un día eh fácilmente, pero ahora a lo mejor están por los 200. Aunque sigo pensando que es muchísimo eh», ha confesado Tamara Gorro en su último vídeo de Youtube. También ha desvelado que ha acudido a muchos programas sin cobrar, «y tengo constancia de que mucha gente ha ido sin cobrar pero lo normal es que sí cobres. Lo normal es que si vas como invitado o como sea y cobras ir porque al final es un trabajo».

La presentadora también ha revelado por qué abandonó la tele

Otra de las cuestiones que ha querido revelar la influencer ha sido el motivo por el que dejó la tele: «Yo me alejé de la tele cuando me fui a Rusia porque no podía ir a los programas o me gastaba en traerme que en llevarme. Hubo un momento en el que yo trabajaba gratis. Las productoras me pagaban los billetes que son una pasta pero apenas me ganaba nada», ha contado. Y ha añadido: «Además de la paliza. Eran dos escalas, el cambio de horario y luego llegó mi niña hermosa Shaila. Entonces lo dejó ahí un poco y después empecé trabajando con marcas y monté mi productora».

«He ido haciendo colaboraciones. Me han llamado de muchos programas lo que pasa es que no han encajado conmigo. U otros que me han encantado no he encajado yo, pero tengo muchas ganas de hacer televisión», ha confesado Tamara Gorro, que hace ya unos años que no la vemos en un programa de tele.

Makoke y María Teresa Campos, sus grandes apoyos en la tele

La presentadora también ha revelado las personas que más le han ayudado en su trayectoria televisiva: «Makoke me ha hecho sentir muy bien en televisión. Me ha ayudado mucho. Y María Teresa Campos me enseñó muchísimo. Siempre he dicho que me enseñó una barbaridad. Al principio me ponía a su lado a la derecha y yo era una inexperta en ese tipo de programas. Y María Teresa me enseñaba y me regañaba, pero me regañaba con el fin de enseñarme. Yo estaba aprendiendo. María Teresa y muchísima gente me decían que era muy pesada preguntando», ha contado. Y añade: «Cuanto más se aprende es preguntando y yo preguntaba todo. Ella me iba enseñando y yo metía unas meteduras de patas brutales y ella me corregía y me regañaba eh. Ahora bien me ha ayudado mucho, me ha enseñado y estoy muy agradecida».

Su mejor etapa en televisión

Tamara Gorro ha querido recordar cuál fue el mejor trabajo que ha tenido en televisión: «Sin dudas presentar las galas de Navidad. Fue la etapa más bonita en televisión. Y ya no solo por presentar sino porque son retos que tú te propones y dices que tienes que estar a la altura. Los retos personales son lo mejor», ha contado. También ha desvelado donde no volvería nunca a trabajar: «A la primera etapa de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. No, no, no porque yo estaba desquiciada de la cabeza y no había quien me agarrase. Le hacía la vida imposible a cualquier con la maldita libretita. Y no por el programa sino porque era un grano en el culo», ha dicho Tamara Gorro al recordar su etapa por ‘Mujeres y hombres y viceversa’.