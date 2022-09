Tamara Falcó descubrió que circulaba un vídeo de su novio junto a otra mujer horas antes de que viera la luz en ningún medio. El pasado viernes, solo un día después de que ella e Íñigo Onieva anunciaran su compromiso, se encontraban juntos practicando deporte cuando ella se percató de que habían hackeado su teléfono móvil. Alguien, del que todavía se desconoce la identidad, se encargó de que la socialité viera las imágenes, al igual que todos sus contactos de WhatsApp. El objetivo era desenmascarar al empresario y que todo el mundo supiera de su deslealtad, la misma que él negó hasta que varias pruebas desmontaron por completo su versión.

«El viernes por la mañana Íñigo y Tamara están juntos haciendo deporte. Habían hackeado el móvil a Tamara y en los estados de WhatsApp meten el vídeo (de Íñigo besándose con una chica)… Hasta que ella se entera y resetea el móvil, la gente va cogiendo el vídeo…Yo lo pude ver», ha dicho el periodista Daniel Carande en Es Radio. Una forma un tanto rebuscada de que Tamara supiera que el hombre que le acababa pedir matrimonio le había sido infiel en Nevada (Estados Unidos). Aunque a Íñigo le impactó que llegara a sus manos este comprometido vídeo, él se lo negó a Tamara, de hecho, mantuvo la misma versión frente a las cámaras que les esperaban en la boda a la que acudieron horas más tarde. «Él le dice «no Tami no, esto es del 2019. Llevo la camiseta y el collar que siempre llevo a los festivales». Ella se lo cree y se van a la boda», continúa en Crónica Rosa.

Las horas posteriores no fueron nada fáciles. Si bien Tamara hizo de tripas corazón e incluso se fotografió con Íñigo, imágenes que compartió parte de su círculo, horas más tarde dichas fotos desaparecieron de la Red. Algo más sucedió aquel día que provocó que Tamara dejara de confiar en él, siendo muchas las pruebas que demostraban que el vídeo de Íñigo besando a otra mujer era de 2022 y no de 2019 como él mantenía. Por ejemplo, el año de publicación de la canción que suena en el mismo y es que el tema musical que entonces sonaba se lanzó este año, por lo que no hay lugar a dudas. Además, la chica con la que aparece aseguró que era su primer festival Burning Man, lo que deja claro que las imágenes no eran antiguas.

Íñigo emitió un comunicado durante el fin de semana, en el que reconocía los hechos y en el que pedía disculpas tanto a la que iba a ser su esposa como a su familia política. «En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente», explicó en sus redes sociales. De momento, nada ha sido suficiente para que Tamara perdone a Íñigo, con quien anunció su compromiso la semana pasada sin saber el giro de 180 grados que iba a dar su relación.