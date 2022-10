«Has estado en Lourdes vestida de enfermera». Con estas palabras, Pablo Motos le ha arrancado a Tamara Falcó nuevas declaraciones sobre su reciente escapada al santuario de Lourdes, en Francia, cuyas imágenes en exclusiva ofrece SEMANA en su último número. «La verdad es que es muy práctico. Es lo mismo que cuando estás en el cole: no tienes que pensarte lo que te vas a poner… He tenido fotos mejores», ha contestado la hija de Isabel Preysler. «Lo importante es que conocí a gente fantástica en estos momentos tan difíciles».

«Como soy muy tiquismiquis me lo he comprado», ha añadido sobre el atuendo que ha lucido en el lugar de peregrinación, el «uniforme de la hospitalidad». Lo cierto es que a la socialité está encantada con los días que ha vivido en torno a su fe cristiana. «Pienso volver. Ha sido precioso, ha sido un descanso. Me ha encantado, ha sido preciosa la experiencia».

«Hice algunas bebidas y algunos montaditos. Hice lo que pude», ha contado Tamara Falcó

Tamara ha contado que su labor de voluntariado consistió en echar una mano: «No he tenido tanto contacto con los enfermos porque estaba cocinando… Hice algunas bebidas y algunos montaditos. Hice lo que pude». Ella, que se considera profundamente creyente, ha podido desconectar y reflexionar sobre su ruptura con Íñigo Onieva. «Ir al santuario de Lourdes para mí es la pera. Es precioso, hay un río, un castillo, está la gruta», ha destacado. Asimismo, ha recordado a sus compañeros que nunca se debe perder la fe: «Pedid y se os dará».

Mientras Tamara afronta esta nueva etapa cargada de optimismo, y con energías renovadas tras su estancia en Lourdes, Onieva intenta ponerse en contacto con ella para ganarse de nuevo su confianza y, quién sabe, reconquistarla nuevamente. Así, el empresario se ha reunido estos días con dos empleados de la joyería en la que encargó su anillo de compromiso para pedirles «que se lo custodien temporalmente», tal y como adelanta ‘Hola’. El madrileño desea transformar el diseño del anillo y darle un nuevo aire con el fin de que regrese a manos de la aristócrata. Un gesto que para Casilda Finat, amiga íntima de Tamara, «no tiene sentido» y «es un poco absurdo». La empresaria y diseñadora cree que Onieva es parte del pasado y que Tamara «está mejor sola».

Ana Boyer, hermana de Tamara, ha hablado del perdón público de Iñigo Onieva ante la prensa

Por su parte, Ana Boyer se ha mostrado más indulgente con el que hasta hace poco fue su cuñado. Cree que con sus disculpas públicas ha obrado correctamente: «Cuando él salió con su familia lo vi. Al final él tenía que expresar lo que él sentía y lo que pensaba en ese momento y creo que fue correcto».